Nothing Ear (2) : vers un prix plus élevé et un design similaire au premier modèle

Le site 91mobiles vient de partager de premiers rendus pour les Nothing Ear (2), les prédécesseurs des excellents Nothing Ear (1), sortis il y a un an. Ils seront malheureusement plus chers que les premiers puisque la marque a annoncé une augmentation de prix pour les Ear (1) de + 50 % à partir du 26 octobre.

Nothing Ear (2) © 91mobiles

Nous avons quelques nouvelles au sujet de Nothing aujourd’hui, qui n’est plus qu’à quelques jours de la présentation de l’Ear (1) Stick, ses nouveaux écouteurs.

Carl Pei, le dirigeant de la société, a indiqué que les Nothing Ear (1), que nous avions testés ici à leur sortie il y a un an, vont augmenter en prix de + 50 % à partir du 26 octobre (soit 148,50 €). Ils sont encore proposés aujourd’hui à 99 €. Pendant ce temps, le site 91mobiles a partagé des rendus marketings des Nothing Ear (2), leurs prédécesseurs, encore méconnus.

Augmentation de prix et design similaire pour les Nothing Ear (2)

Fondamentalement, les Nothing Ear (2) semblent parfaitement identiques à leurs prédécesseurs. Par conséquent, les écouteurs (et leur étui de charge de nouvelle génération) de Nothing affichent un design largement transparent. Comme les Ear (1), les Ear (2) comporteront plusieurs éléments blancs, dont leurs embouts en silicone.

Actuellement, on ne sait pas quand Nothing introduira l’Ear (2). Les écouteurs pourraient potentiellement faire leurs débuts le 26 octobre aux côtés des Nothing Ear (1) Stick, bien que Nothing n’ait rien officialisé à ce jour.

Vraisemblablement, les Nothing Ear (2) devraient proposer les mêmes spécifications que leurs prédécesseurs, à s’avoir des haut-parleurs de 11,6 mm et une suppression active du bruit (ANC). Malheureusement, le fait que Nothing augmente les prix des Nothing Ear (1) implique que les Nothing Ear (2) coûteront, eux aussi, plus de 99 €.

Dans notre test des Nothing Ear (1), nous vous avions indiqué qu’ils faisaient désormais partie pour nous des meilleurs écouteurs true wireless en 2022. Ils ne sont pas chers, affichent une très bonne autonomie, un confort impeccable, un son équilibré (mais toujours perfectible), des contrôles tactiles complets, un design unique, etc. Il ne reste donc plus qu’à attendre que Nothing officialise son nouveau modèle.

