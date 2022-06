Nothing Phone (1) : l’étonnant smartphone transparent se dévoile enfin

Les bruits de couloir disaient donc vrai : voici donc à quoi ressemblera le Nothing Phone (1), le premier smartphone de la marque de Carl Pei. Doté d’un design unique et presque entièrement transparent, ce smartphone abordable compte bien se démarquer d’une concurrence qui peine à se renouveler en termes d’esthétique.

Nothing Phone (1) © Nothing

Après de longs mois de spéculations et de rumeurs en tous genres, la marque Nothing vient enfin de lever le voile sur le design de son premier smartphone transparent, le Nothing Phone (1). Nous en apprenons donc plus sur les potentielles caractéristiques de cet étonnant smartphone, qui compte bien se démarquer de la concurrence en adoptant un design transparent au dos.

Le Nothing Phone (1) se dévoile enfin en images

Cela fait déjà plusieurs mois que nous savons que le Nothing Phone (1) opterait pour une coque translucide. Il ne s’agit en revanche pas vraiment d’une coque transparente, puisque au lieu de voir les composants à travers l’arrière du téléphone (comme nous l’avons vu chez HTC ou Xiaomi par le passé), le smartphone affiche différentes textures à sa conception.

À l’arrière, le Nothing Phone (1) opte pour deux caméras disposées dans le coin supérieur gauche. Une bobine dédiée à la recharge sans fil se situe en son centre, une caractéristique étonnante pour un smartphone d’entrée ou de milieu de gamme. Les lignes blanches situées un peu partout à l’arrière du smartphone sont des LED qui pourraient s’allumer lorsque vous recevez une notification, par exemple.

Certains pourraient toutefois lui reprocher le fait d’être globalement assez proche d’un iPhone en termes de design, transparence mise à part. Simple coïncidence ou choix marketing ? Ça, seul Carl Pei le sait. Sachez en outre que certains bruits de couloirs disent que le smartphone transparent profiterait de la recharge rapide en 45W.

Nous savons en revanche encore peu de choses sur le mystérieux smartphone de Nothing. Un informateur avait indiqué qu’il serait équipé d’un écran FHD+ (1080 x 2400) de 6,55 pouces et qu’il serait propulsé par le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 7 Gen 1. Nous en saurons plus d’ici à quelques semaines puisque Nothing présentera le Phone (1) le 12 juillet 2022 à 17 heures (heure de Paris).