Nothing Phone (1) : une recharge rapide 45W pour le premier smartphone transparent ?

Alors que Nothing lèvera bientôt le voile sur le premier smartphone transparent du marché, sa fiche technique se dévoile petit à petit avant son annonce officielle prévue le mois prochain. On en sait plus sur sa recharge rapide.

Nos confrères de 91mobiles ont repéré une certification TUV qui dévoile le chargeur présumé du premier smartphone de Nothing, le Phone (1). Il semblerait que la recharge rapide soit limitée à 45 W.

Nothing Phone 1 concept – Crédit : Ben Geskin

Cela fait maintenant plusieurs mois que nous savons que Nothing travaillait sur un smartphone. Peu de temps après une première levée de fonds réussie et le lancement de la société à la fin de l’année 2020, le nouveau fabricant anglais fondé par Carl Pei, le co-fondateur de OnePlus, avait rapidement racheté la propriété intellectuelle d’Essential.

Après des écouteurs Ear (1) plutôt réussis qui ont réussi à déstabiliser les AirPods Pro d’Apple, tout indiquait que le fabricant allait désormais s’attaquer au marché des smartphones. Désormais, on sait avec certitudes que Nothing s’apprête à lancer un smartphone transparent baptisé Phone (1), à l’occasion d’une conférence le 12 juillet prochain. Avant son lancement, son chargeur a déjà été repéré chez un organisme de certification.

Le chargeur rapide serait limité à seulement 45 W.

Trois nouveaux chargeurs de Nothing ont été repérés chez un organisme de certification. Ceux-ci portent les numéros de modèle C304, C347 et C348. Il peut s’agir de chargeurs différents, mais tous ont la même puissance. L’adaptateur secteur aurait une puissance nominale de 45 W et un « degré de protection » IP20.

45 W, c’est beaucoup moins que la plupart de ses concurrents sur le marché. De nombreux smartphones de milieu de gamme de OnePlus, OPPO et Realme atteignent les 65 W, tandis que les nouveaux appareils de Xiaomi culminent à 67 W, et même 120 W pour le récent Redmi Note 11T Pro+ 5G.

Cependant, bien que le smartphone de Nothing propose visiblement une recharge rapide plus lente que la concurrence, on sait que le Phone (1) serait doté de la recharge rapide sans fil, une fonctionnalité que l’on retrouve habituellement exclusivement sur les appareils haut de gamme. Il faudra attendre la présentation officielle pour en savoir plus à ce sujet.

Source : 91mobiles