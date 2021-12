Nvidia : une nouvelle RTX 2060 12GB pour lutter contre la pénurie

Nvidia avait annoncé en début d’année sa volonté de ressortir quelques anciens GPU afin d’offrir aux joueurs des alternatives aux RTX 3000 à moindres coûts. C’est maintenant chose faite avec la sortie, prévue le 7 décembre d’une nouvelle RTX 2060 un peu modifiée.

Une nouvelle RTX 2060 arrive pour Noël. Crédit : Nvidia

Contrairement à la dernière série de Nvidia, ces RTX 2060 ne seront pas dotées de limiteurs de hachage LHR, ce qui pose la question du ciblage par les mineurs de cryptomonnaies. Qu’elle soit ciblée ou non, son arrivée devrait soulager un peu la tension du marché et permettre aux joueurs, ne pouvant pas s’offrir une carte dernier cri suite à la flambée des prix, d’avoir un GPU performant sous le sapin.

Les caractéristiques techniques.

Pour ce qui est de la conception, la RTX embarquerait une carte PG161 que l’on retrouve sur la GTX 1660 Ti et sur un GPU Turing TU106 (utilisé sur le modèle de base). Pour ce qui est des différences avec l’ancien modèle, on retrouve :

2176 cœurs CUDA contre 1920

une fréquence de base de 1470 MHz

une fréquence boost de 1650 MHz

12GB de DDR6 (au lieu de 8 pour la 2060 Super)

La RAM fonctionne sur un but de 192 bits et propose une bande passante de 336 Gb/s, ce qui la place un peu derrière une RTX 2060 Super et ses 448 Gb/s. Certes les performances reste en dessous des modèles plus récents comme la RTX 3060 que nous avons testé, mais elles devraient être suffisante pour jouer en Full HD, voir en 2K en faisant quelques concessions

Le TDP est de 185W soit 10W de plus qu’une RTX 2060 Super. Cela signifie qu’il suffit d’un seul connecteur PCIe à 8 broches pour l’alimenter.

Une alternative plus simple à produire

Le retour sur une carte d’ancienne génération et à une gravure en 12 nm pour le GPU permet à Nvidia de simplifier le procédé de fabrication par rapport à la génération actuelle. Cela a pour effet de réduire les coûts et donc le tarif à la sortie de l’usine.

Le problème est de savoir si les stocks seront suffisants pour éviter une envolée des prix chez les revendeurs. La RTX 2060 6GB était sortie au prix de 349 dollars, il y a fort à parier que le prix de départ de la version 12GB sera légèrement supérieur.

Il ne reste plus qu’à attendre quelques jours pour l’annonce officielle de la part de Nvidia et connaître ainsi les derniers détails.

Source : theverge