Ocean’s 11 : Georges Clooney a offert 20 dollars à Julia Roberts pour qu’elle joue son ex-femme

Alors au sommet de sa gloire, Julia Roberts est une actrice très convoitée. Le cachet médian de l’actrice s’élève à l’époque à 20 millions de dollars par film. Avec son humour légendaire, Clooney a eu le culot d’envoyer un billet de 20 dollars à la star pour rejoindre l’équipe de Ocean’s 11. Convaincu que la comédienne doit jouer son ex-femme, l’acteur fait valoir son humour pour la séduire. Une technique qui s’avère être payante : Roberts a immédiatement accepté le rôle !

Julia Roberts rejoint Ocean’s 11 pour 20 dollars – Crédit : Warner Bros

Georges Clooney vise juste : Julia Roberts reçoit la proposition et accepte immédiatement. Fascinée par le talent de Clooney et de l’équipe, la star ne veut pas passer à coté de ce film !

Quand le culot de Georges Clooney s’avère être payant

Au moment de boucler son casting, Soderbergh est soulagé : tous les comédiens ont accepté de faire des compromis sur le montant de leurs cachets respectifs. Reste une vedette de taille à convaincre : Julia Roberts ! Clooney trouve une parade remarquable : il fait livrer le script avec un billet de vingt dollars chez la comédienne. Il accompagne son envoi d’un petit mot : « il paraît que ton cachet est passé à 20 dollars ! »

Contre toutes attentes, la technique s’avère payante. En quelques minutes, Roberts saisit son téléphone pour appeler son camarade. « Pour travailler avec Steeven et toi, 20 dollars ça me va » lâche alors l’actrice. Il faut dire que la comédienne a de bonnes raisons de ne pas refuser le rôle ! En effet, elle doit à Soderbergh le triomphe du film Erin Brockovich ! Grâce au talent du jeune réalisateur, sa performance lui vaut l’Oscar de la meilleure actrice en 2001. Impossible alors pour la comédienne de faire l’impasse sur ce nouveau projet.

En coulisses, Roberts et Clooney sont déjà des amis intimes. Les deux stars s’apprécient et suivent avec intérêt leurs carrières respectives. Julia Roberts appelle d’ailleurs le comédien « mon frère » dans l’intimité ! Jouer son ex-femme ne peut donc qu’amuser follement la jeune femme, malgré son statut de star internationale ! Tout comme Brad Pitt et Andy Garcia, la star accepte sans broncher de faire un effort significatif sur son cachet.

Depuis, Roberts garde un souvenir ému du tournage. Le comédienne a récemment rappelé à quel point Brad Pitt et Clooney ont été protecteurs avec elle. « J’étais la princesse du plateau : Brad, Andy, Matt et George étaient aux petits soins pour moi. Je ne pouvais pas faire un pas, un geste, sans qu’ils m’offrent leurs services » avoue la comédienne.

Décidément, l’industrie cinématographie regorge d’anecdotes aussi innatendues que croustillantes ! Désormais rare au cinéma, la star démontre qu’elle n’a pas perdu son sens de l’humour !

