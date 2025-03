One UI 7 arrive bientôt : votre appareil est-il éligible ?

Basée sur Android 15, la surcouche One UI 7 pour les appareils de la marque Samsung est déjà disponible sur les nouveaux smartphones de la gamme Galaxy S25 dévoilées en début d’année ainsi que sur les Samsung Galaxy A56, A36 et A26 disponibles depuis quelques jours. Un communiqué officiel avait annoncé la date du 7 avril 2025 pour le déploiement de la mise à jour sur d’autres appareils, mais il a subitement disparu, laissant supposer un retard de déploiement.

Notez que One UI 7 est régulièrement mis à jour, pour enrichir toujours plus les fonctionnalités de l’interface. Après la retouche d’image assistée, la dernière nouveauté en date est l’Audio Eraser. Cet outil permet de supprimer les bruits indésirables des vidéos, mais seule la gamme Galaxy S25 pourra en bénéficier. Ainsi, toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles sur tous les appareils.

Quels appareils pourront bénéficier de la surcouche One UI 7 en premier ?

Toujours est-il que tout le monde ne pourra pas profiter de One UI 7 et de ses fonctionnalités IA en même temps. Bien entendu, les détenteurs des smartphones Galaxy S24 et Galaxy S24 FE, et les smartphones pliants Galaxy Z Fold 6 et Galaxy Z Flip 6 seront les premiers à en bénéficier. Ces derniers pouvaient d’ailleurs déjà profiter de la version bêta, mais pas dans tous les pays.

Dans les semaines qui suivront, ce sont les Galaxy S23 et S23 FE qui pourront l’installer, puis les pliants Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 et enfin les tablettes Galaxy Tab S10 et Galaxy Tab S9 rejoindront la liste des appareils compatibles.

La liste s’allonge ensuite avec les Galaxy S22 et S21 et S21 FE, puis les pliants Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3. Les tablettes Galaxy Tab S9 FE, Galaxy Tab S8 et Galaxy Tab S6 Lite viennent ensuite.

Pour les Galaxy A de milieu de gamme de l’année dernière, il semblerait qu’il faille attendre encore un peu.