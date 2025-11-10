Les Galaxy S26 arriveront plus tôt que prévu, mais une mauvaise nouvelle se dessine

La sortie des Galaxy 26 se rapproche de plus en plus. Alors qu’on s’attendait à un lancement retardé, Samsung devrait finalement démarrer les hostilités fin janvier. En revanche, une augmentation des prix semble inévitable.

C’est une habitude bien ancrée qui sera respectée pour les futurs Galaxy 26. Samsung réserve le créneau du début d’année pour présenter ses nouveaux smartphones haut de gamme. Habituellement, le constructeur lève le voile sur ses fleurons en janvier. Mais il y aurait eu un gros contretemps cette année. Face aux mauvaises ventes du S25 Galaxy Edge, le fabricant sud-coréen aurait annulé la production du S26 Edge, lequel était censé prendre la place du S26 Plus.

On craignait ainsi que ce revirement mette en retard la production de la nouvelle gamme. Mais le constructeur aurait finalement mis les bouchées doubles pour rattraper son retard. Selon le média coréen ChosunBiz, un évènement Unpacked devrait ainsi se tenir fin janvier afin de dévoiler les nouveaux téléphones qui seraient alors disponibles à partir de la mi-février.

Vers une augmentation du prix du Galaxy S26 Ultra

L’entreprise aurait tout fait pour combler son retard suite aux modifications apportées à la gamme. “La période de vérification du matériel a été prolongée lorsque le modèle Edge a été retiré et le modèle Plus ajouté, ce qui a failli retarder le lancement, mais ce problème a été résolu, rendant possible un lancement en février 2026”, précise une source de Samsung Electronics.

Côté hardware, le rapport indique que le constructeur équipera les Galaxy S26 et S26 Plus d’un processeur Exynos 2600. De son côté, le Galaxy S26 Ultra sera propulsé par une puce Qualcomm, probablement la Snapdragon 8 Elite Gen 5 dont le coût est plus élevé que le SoC maison de Samsung. Conséquence, une augmentation du prix du Galaxy S26 Ultra serait inévitable.

On ignore encore si toutes les régions du monde auront droit au processeur Exynos 2600 pour les Galaxy S26 et S26 Plus. Une autre question reste en suspens : faut-il craindre une hausse des prix pour ces deux modèles ? C’est malheureusement bel et bien probable.

Selon ETNews, les tarifs des Galaxy S26 et S26 Plus devraient aussi augmenter en raison de la flambée des coûts des composants. Il faudra attendre la conférence Unpacked pour en avoir le cœur net mais les derniers rapports ne laissent rien présager de bon.

