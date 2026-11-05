One UI 9 vire au cauchemar sur certains Samsung Galaxy

Plusieurs utilisateurs de Samsung Galaxy rencontrent des problèmes de connectivité après avoir installé One UI 9. Wi-Fi dysfonctionnel, réseau mobile absent, carte SIM non détectée… Les soucis s’accumulent et les solutions de dépannage ne fonctionnent pas chez tout le monde.

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Alors que le déploiement de One UI 9 s’est intensifié ces dernières semaines, plusieurs utilisateurs de Galaxy sont confrontés à des bugs de connectivité épineux. Wi-Fi, réseau mobile, carte SIM… Les problèmes s’accumulent chez certains usagers qui ont eu “le malheur” de télécharger la mise à jour. Il semble ainsi bien que le problème soit d’origine logicielle.

Après l’installation de One UI 9, des utilisateurs signalent des coupures de WiFi et de données mobiles

“Pourquoi mon téléphone n’arrive-t-il pas à se connecter au Wi-Fi ? Je l’éteins et le rallume, il se connecte automatiquement, mais au bout d’un moment, la connexion se coupe et impossible de me reconnecter”, fustige un usager sur le forum communautaire de Samsung. “J’ai le même problème depuis la mise à jour vers One UI 9, impossible de me connecter à mon Wi-Fi”, confirme une autre personne.

Et les problèmes ne se limitent pas au Wi-Fi. Un utilisateur explique notamment qu’il ne parvient plus à se connecter au réseau mobile, son appareil ne reconnaissant plus sa carte SIM alors même qu’elle est bien insérée.

D’autres usagers se voient privés de leurs données mobiles ou ne parviennent plus à passer des appels Wi-Fi, lesquels sont pourtant bien pratiques lorsque le réseau mobile fait défaut. Les soucis se manifestent sur une grande variété de références ayant installé One UI 9, que ce soit sur des modèles haut de gamme (S26 Ultra, Z Fold 8 Ultra, Z Fold 7, S24) ou plus modestes (A56, A36).

One UI 9 : comment résoudre les problèmes de connectivité ?

Dès lors, que faire ? Si le redémarrage de votre appareil et de votre routeur a été sans effet, un modérateur Samsung donne notamment quelques pistes pour tenter d’en finir avec les déconnexions intempestives du Wi-Fi :

Oublier le réseau Wi-Fi : rendez-vous dans Paramètres > Connexions > Wi-Fi. Appuyez sur l’engrenage à côté du nom de votre réseau, puis sélectionnez Oublier. Recherchez ensuite à nouveau votre réseau Wi-Fi et saisissez votre mot de passe pour vous y connecter.

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Réinitialiser les paramètres réseau : Ouvrez Paramètres > Gestion globale > Réinitialisation > Réinitialisation des paramètres Wi-Fi et Bluetooth, puis appuyez sur Réinitialiser les paramètres pour confirmer. Vous devrez ensuite saisir à nouveau votre mot de passe Wi-Fi et réassocier vos appareils Bluetooth.

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Effectuer un diagnostic matériel : ouvrez l’application Samsung Members, rendez-vous dans Assistance > Diagnostics du téléphone, puis lancez le test Wi-Fi pour en vérifier le bon fonctionnement.

Pour les problèmes d’accès aux données mobiles, un modérateur de Samsung recommande de démarrer le smartphone en mode sans échec :

Éteignez votre Samsung Galaxy, puis rallumez-le en maintenant le bouton Marche/Arrêt enfoncé.

enfoncé. Dès que le logo Samsung apparaît, relâchez ce bouton et maintenez immédiatement la touche Volume bas enfoncée jusqu’à la fin du démarrage.

La mention “Mode sécurisé” devrait alors s’afficher dans un coin de l’écran.

devrait alors s’afficher dans un coin de l’écran. Vérifiez si votre connexion aux données mobiles fonctionne correctement dans ce mode.

Vous pouvez aussi tenter de réinitialiser votre téléphones aux paramètres d’usine :

Assurez-vous d’avoir sauvegardé toutes vos données pour éviter de les perdre.

Accédez à Paramètres > Gestion globale > Réinitialisation > Réinitialisation données d’usine. Appuyez sur le bouton Réinitialiser .

Appuyez sur le bouton . Saisissez votre code PIN ou votre mot de passe de sécurité,

Appuyez sur Tout supprimer.

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Une utilisatrice a aussi partagé une manipulation inattendue qui lui a permis de retrouver l’accès à son enveloppe data : “Je ne sais pas si cette solution fonctionnera pour tout le monde, mais j’ai forcé le mode avion, attendu une minute, puis désactivé le mode avion et mes données mobiles ont recommencé à fonctionner”.

Il n’est pas dit que ces solutions de dépannage fonctionnent sur votre appareil. On attend désormais que Samsung déploie des correctifs ou, à défaut, communique sur l’origine de ces bugs handicapants. Pour rappel, le passage à One UI 9 a également provoqué des problèmes sur Android Auto et bloqué certains Galaxy sur un écran d’erreur inquiétant.