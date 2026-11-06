L’application Xbox fait peau neuve sur Windows : une refonte plus que bienvenue

Microsoft a dévoilé les atouts de la nouvelle version de son application Xbox pour PC. Gain de vitesse, navigation simplifiée… L’éditeur s’est efforcé de gommer ses principaux défauts.

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Vous trouviez l’application Xbox pour PC trop lente et peu pratique au quotidien ? Microsoft entend bien y remédier. Sur son blog Wire, l’éditeur vient d’annoncer une refonte profonde, accessible en avant-première aux membres du programme Xbox Insider. À la clé, une navigation plus fluide et des performances améliorées.

Concrètement, l’application se lance désormais jusqu’à 60 % plus rapidement. Les sections Accueil, Store et Game Pass se chargent jusqu’à 50 % plus rapidement. Et l’ouverture des fenêtres intégrées bénéficie d’un gain de vitesse pouvant atteindre 65 %. Ces résultats peuvent toutefois varier en fonction de l’ordinateur, de la connexion Internet, de la configuration de l’OS et d’autres facteurs.

La nouvelle app Xbox © Microsoft

Microsoft muscle son application Xbox sur PC avec plusieurs améliorations notables

Le géant de Redmond facilite aussi l’utilisation de la bibliothèque avec “une navigation simplifiée, des filtres mis à jour et de nouvelles façons d’organiser vos jeux”. Par ailleurs, les fonctionnalités sociales et la liste d’amis sont désormais directement accessibles depuis le menu principal. Vous pouvez ainsi consulter plus facilement les jeux auxquels jouent vos proches, lancer une conversation ou rejoindre un groupe.

Microsoft a aussi peaufiné le système de recherche : “Effectuez des recherches sur un plus grand nombre de jeux Xbox depuis un seul endroit, avec des résultats couvrant tous les jeux, y compris les titres installés et les extensions, ainsi que les profils des utilisateurs, pour trouver plus facilement ce que vous cherchez”, promet l’entreprise.

Globalement, l’application bénéficie désormais d’un design plus épuré. Afin de simplifier la navigation, Microsoft a notamment modernisé les cartes de jeu, l’accueil, le menu des paramètres et les animations. Pour tester tout ça, vous devrez intégrer le programme Xbox Insider (tout est expliqué ici). On ignore encore quand l’app rénovée sera disponible en version stable.

We’re making XBOX on Windows faster and more responsive. Starting today, we’re rolling out updates that make our app up to 60% faster. A meaningful improvement, with plenty more to do. pic.twitter.com/h5kzHSpR8H — ASHA (@asha_shar) November 5, 2026

Xbox Cloud Gaming : Microsoft repense l’interface Web de son service de jeu en streaming

Plus tôt cette année, Microsoft avait invité les membres Xbox Insider à tester en avant-première une nouvelle expérience Xbox Cloud Gaming sur le Web. Celle-ci se déploiera auprès d’un plus grand nombre de joueurs au cours des prochaines semaines. Au programme : un onglet Bibliothèque qui centralise tous les jeux auxquels vous pouvez jouer en nuage, qu’ils soient achetés ou inclus dans le Xbox Game Pass.

Les utilisateurs bénéficieront aussi d’un mode Bureau mieux adapté aux grands écrans. De nouvelles options de personnalisation sont en outre prévues, avec des thèmes clair et sombre ainsi que cinq modes à contraste élevé.

Par ailleurs, Microsoft commence aussi à déployer la nouvelle interface et la navigation repensée sur les applications Xbox Cloud Gaming dédiées aux TV et aux casques de réalité virtuelle compatibles.