Bixby : l’IA va démultiplier les capacités de l’assistant de Samsung

Chez Samsung, l’IA est désormais sur toutes les lèvres. Après le lancement en début d’année de Galaxy AI, une gamme de fonctionnalités assistées par l’intelligence artificielle, le constructeur continue son chemin sur cette voie. Les Galaxy Z Flip 6 et Z Fold 6 viennent notamment d’introduire de nouveaux outils comme l’Assistant Message, le mode écoute ou encore la traduction instantanée des appels dans des applications tierces comme WhatsApp.

En marge de ces fonctionnalités, Samsung prévoit également de chambouler l’expérience des utilisateurs de Bixby. Cet assistant personnel permet notamment de contrôler votre smartphone avec des commandes vocales, de configurer des modes et des routines, d’analyser des images ou encore de contrôler vos autres appareils Galaxy. Il y a quelques mois, le leaker Ice Universe révélait que Bixby allait se renforcer considérablement grâce à l’IA générative.

Le nouveau Bixby va débarquer cette année, mais pour quoi faire ?

Auprès de CNBC, TM Roh, directeur de la division mobile de Samsung, confirme qu’une version améliorée de l’assistant sera lancée cette année. Celle-ci utilisera un modèle de langage maison pour proposer des fonctionnalités élargies aux usagers. “Nous allons faire progresser Bixby grâce à l’application de la technologie Gen AI”, clame le dirigeant. On peut notamment s’attendre à des outils génératifs mais aussi à une adaptation plus poussée de l’assistant à nos habitudes.

A ce stade, on ne sait toutefois pas quelles améliorations concrètes apportera l’assistant Bixby sur nos smartphones Galaxy. Samsung n’a pas non plus dévoilé de date précise de déploiement, se contentant de promettre un lancement cette année. Quoi qu’il en soit, d’autres assistants seront toujours autorisés en marge de Bixby.

“À mesure que les consommateurs utilisent davantage de fonctionnalités d’IA, ils peuvent réellement ressentir la commodité et les avantages qu’elles apportent. Je crois fermement que ces IA Galaxy, l’IA mobile, sont de fortes motivations et moteurs pour l’achat de nouveaux produits”, développe TM Roh.