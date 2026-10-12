One UI 9 bloque certains Galaxy sur un écran d’erreur inquiétant

Certains Samsung Galaxy mis à niveau vers One UI 9 restent bloqués sur un écran d’erreur. Les utilisateurs touchés ne parviennent plus à accéder à leur smartphone, même après plusieurs redémarrages. Il existe heureusement une solution de contournement.

One UI 9 est désormais disponible sur plusieurs Samsung Galaxy, à l’instar des S26, S25, S24 et des derniers modèles pliants du constructeur sud-coréen. Cette mise à jour riche en fonctionnalités apporte aussi son lot de dysfonctionnements. Sur Reddit, plusieurs utilisateurs expliquent être bloqués sur une page d’erreur qui s’affiche en lieu et place de l’habituel journal des modifications apportées par la nouvelle version.

One UI 9 : comment débloquer la page d’erreur qui s’affiche après la mise à jour ?

“J’ai essayé de redémarrer plusieurs fois mais ça n’a pas aidé”, fustige un usager qui ne parvient plus à accéder à son smartphone. Une solution de contournement a heureusement été dévoilée par un autre internaute. Celle-ci permet visiblement de venir à bout du problème. Si vous êtes également confronté à un écran d’erreur sur votre Galaxy fraîchement mis à niveau vers One UI 9, suivez ces quelques étapes :

Forcez le redémarrage en maintenant les touches Volume bas et Marche/Arrêt enfoncées.

en maintenant les touches Volume bas et Marche/Arrêt enfoncées. Démarrez en mode sans échec en maintenant la touche Volume bas dès l’apparition du logo Samsung.

en maintenant la touche Volume bas dès l’apparition du logo Samsung. Activez le mode Avion puis vérifiez que le Wi-Fi et les données mobiles sont bien coupés.

puis vérifiez que le Wi-Fi et les données mobiles sont bien coupés. Redémarrez normalement en restant hors ligne, sans réactiver les connexions réseau.

Le leaker Fahad Ali Javed, spécialisé dans l’écosystème One UI, pense que le souci provient d’une modification côté serveur effectuée par Samsung. Selon lui, le fabricant aurait perturbé son système de mise à jour FOTA (Firmware Over-The-Air) pour empêcher les fuites d’informations. “Et maintenant, les utilisateurs en paient le prix”, déplore le chercheur.

En attendant que Samsung corrige le problème, il est préférable d’activer le mode avion avant de mettre à jour votre appareil vers One UI 9. Cela vous évitera d’être confronté à la page d’erreur et d’avoir à activer le mode sans échec.