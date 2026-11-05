PS6 : Sony donne des nouvelles rassurantes de sa future console

Lors de son dernier bilan trimestriel, Sony a évoqué la PS6 par l’entremise de sa directrice financière Lin Tao. Cette dernière affirme que le développement de la console next-gen avance “comme prévu”. Elle se garde toutefois bien de dévoiler une fenêtre de sortie.

Visuel d’illustration montrant une interprétation fictive du logo de la PlayStation 6. À ce jour, Sony n’a dévoilé aucun logo officiel ni identité visuelle définitive pour cette éventuelle console. © daily_creativity

Alors que le cycle de la PS5 touche à sa fin, la PS6 devrait logiquement être lancée avant 2030. Difficile toutefois de savoir précisément quand la console de nouvelle génération pointera le bout de son nez. En marge de la publication des derniers résultats trimestriels du groupe, la directrice financière Lin Tao a donné des nouvelles plutôt rassurantes, assurant que le développement “progressait comme prévu”.

“Pour le prochain exercice financier, nous souhaitons continuer à améliorer l’engagement des utilisateurs et à renforcer la monétisation grâce à la sortie de titres phares et à l’expansion de notre service. Nous avons également l’intention de progresser significativement dans la préparation de la plateforme de nouvelle génération”, détaille-t-elle.

PS6 : Sony va passer à la vitesse supérieure

Si des “progrès significatifs” ont été réalisés dans le développement de la PlayStation 6, Sony prévoit de passer à la vitesse supérieure lors du prochain exercice fiscal, qui s’étendra d’avril 2027 à mars 2028. “Pour assurer notre croissance future, nous devons accorder une importance capitale à cette nouvelle plateforme et réaliser les investissements nécessaires”, affirme Lin Tao qui se garde bien de dévoiler une fenêtre de sortie.

Fin août, Hiroki Totoki, patron du groupe Sony, avait assuré qu’aucune date de sortie n’avait été décidée en interne. Il ne faudra pas compter sur un lancement en 2027. Selon plusieurs analystes cités par l’éditeur suédois Embracer Group, Sony songerait à repousser le lancement de la PS6 à 2028, voire à 2029. En cause : la crise mondiale de la RAM et la volatilité des droits de douane américains qui complexifie les projections commerciales sur ce marché clé.

Vers une sortie fin 2028 ?

“Ces deux facteurs pourraient avoir un impact négatif sur les prix de détail des consoles” et, “à plus long terme, la hausse du coût de la RAM pourrait provoquer des retards opérationnels dans le lancement de futures consoles”, estime Embracer. Le fait que Sony cesse de produire des disques pour les nouveaux jeux PlayStation en janvier 2028 serait d’ailleurs un bon indice sur le calendrier, selon le cabinet Ampere Analysis :