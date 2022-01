OnePlus 10 Ultra : un smartphone surpuissant avec un périscope dans les cartons ?

Contrairement aux années précédentes, le OnePlus 10 Pro n’était accompagné d’aucun OnePlus 10 classique lors de son lancement en Chine. Plutôt que de sortir un smartphone moins puissant, OnePlus serait plutôt sur le point de dévoiler un appareil encore plus performant.

Crédit : @TechInsiderBlog / Twitter

D’après un brevet de OnePlus déposé au septembre 2021 et dévoilé par le leaker @TechInsiderBlog sur Twitter, le fabricant chinois travaillerait sur une version encore plus haut de gamme de son OnePlus 10 Pro, qui pourrait s’appeler OnePlus 10 Ultra.

Cette information a été corroborée par le leaker @heyitsyogesh. Il avait déjà annoncé sur son compte Twitter qu’un smartphone plus performant était en phase EVT (Engineering Validation Process) chez OnePlus, c’est-à-dire que le fabricant commence à finaliser certains prototypes.

Le premier smartphone de OnePlus avec un périscope ?

Comme le dévoilent les schémas sur le brevet, le OnePlus 10 Ultra semble utiliser une configuration à trois caméras comme le OnePlus 10 Pro, mais on peut remarquer une différence majeure. En effet, plutôt que d’utiliser un troisième capteur téléobjectif offrant un zoom optique 3X, ce modèle utiliserait plutôt un périscope, une première pour le fabricant chinois.

Les capteurs périscopes permettent de proposer un zoom optique plus puissant et de meilleure qualité que les téléobjectifs classiques. Le OnePlus 10 Ultra pourrait donc offrir un zoom optique 5X et s’aligner ainsi sur la plupart de ses concurrents. Ceux-ci offrent déjà cette technologie depuis plusieurs années sur leurs smartphones haut de gamme.

En dehors du périscope, le OnePlus 10 Ultra semble identique au OnePlus 10 Pro classique. Il serait toujours propulsé par un SoC Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm. On retrouverait un écran AMOLED 6,7 pouces QHD+ 120 Hz. De plus, le smartphone serait alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge rapide 80 W. Le prochain smartphone premium d’OPPO, le Find X5 Pro, devrait également profiter de cette recharge rapide 80 W. On sait d’ailleurs aussi à quoi le Find X5 Pro va ressembler grâce à des photos volées. Le OnePlus 10 Ultra pourrait arriver plus tard en 2022, mais aucune date précise n’a pour l’instant été dévoilée.

Source : TechInsiderBlog