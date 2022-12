OnePlus 11 : son design singulier se dévoile dans un nouveau leak

Le OnePlus 11 © OnLeaks

Après le OnePlus 10T, le constructeur chinois s’apprête à dévoiler son nouveau smartphone haut de gamme. Celui-ci est attendu pour le premier trimestre 2023, possiblement en janvier. Trois mois après avoir publié des premiers rendus, OnLeaks vient de récidiver par l’entremise de GadgetGang qui dévoile un nouveau rendu exclusif (voir ci-dessus).

Évidemment, c’est le bloc photo qui saute tout de suite aux yeux. Celui-ci rassemble les capteurs arrières dans un rond, ce qui détonne avec le OnePlus 10 Pro et son module photo carré. Le Logo Hasselblad est désormais placé au centre du bloc photo alors qu’il avait été gravé sur la gauche sur le modèle antérieur. On peut distinguer trois capteurs et un flash LED, ce qui confirme les informations sur sa fiche technique sorties précédemment.

Le OnePlus 11 se distingue grâce à son bloc photo circulaire

Par ailleurs, deux coloris ont été dévoilés dans cette fuite : Émeraude Forêt et Noir Volcanique. Il est toutefois possible que des coloris particuliers soient réservés à certaines régions du monde. En effet, OnePlus a tendance à proposer des coloris exclusifs pour certains marchés à l’instar de la série Panda White destinée à la Chine.

Mais quid des spécification du futur smartphone ? D’après 91mobiles, le OnePlus 11 sera affublé d’un écran QHD+ AMOLED de 6,7 pouces. Le futur smartphone sera propulsé par un processeur Snapdragon 8 Gen 2, assisté par 16 Go de mémoire vive.

À l’arrière, on retrouvera un capteur principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 58 MP et un téléobjectif de 32 MP. Un capteur de 16 mégapixels permettra de prendre des selfies. Enfin, le smartphone bénéficiera d’une batterie de 5000 mAh fonctionnant avec la charge rapide 100 W.

À lire > Les smartphones Oppo, OnePlus et Realme se rechargeront bientôt en 15 minutes

Soruce : GadgetGang