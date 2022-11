OnlyFans : bientôt des produits dérivés à l’effigie des créateurs de contenu rémunéré ?

45 millions de dollars. C’est le salaire que rapporte, chaque mois, OnlyFans à son propriétaire. Une somme considérable qui illustre, à elle seule, le succès incontestable du réseau social. Naît en réaction à une demande forte émise par de nombreux créateurs, influenceurs ou personnalités, la plateforme ne cesse d’innover. Aujourd’hui, une nouvelle fonctionnalité est présentée par Leonid Radvinsky, son propriétaire : la création d’une boutique en ligne. Cet espace virtuel permettra prochainement aux utilisateurs d’acheter des produits dérivés vendus directement par leurs créateurs de contenu favoris. Bouteilles personnalisées, vêtements, stickers etc. il devrait y en avoir pour tous les goûts.

Comme détaillé par le célèbre Financial Times, cette fonctionnalité a été rendue possible grâce à un partenariat unique entre OnlyFans et Spring, une plateforme de commerce en ligne américaine. Les créateurs pourront ainsi rediriger leurs fans via un lien sur leur propre boutique en ligne. De plus, Ami Gan, PDG du réseau social, a également mentionné que les créateurs pourront vendre sur leur boutique des produits qu’ils auront eux-mêmes réalisés. Comme le reste des transactions monétisées sur la plateforme, la firme américaine touchera « seulement » 20% des sommes perçues grâce à la vente de ces produits dérivés.

Retour sur le succès fulgurant du réseau social

Pour rappel, le réseau social, créé en 2016 et racheté en 2018 par son propriétaire actuel a connu, ces dernières années une croissance fulgurante. La pandémie ayant, selon les chiffres, largement accentué son succès. En effet, alors qu’en 2019 le nombre d’inscrits était estimé à 13,5 millions d’usagers, en 2021 ils étaient plus 188 millions à avoir acheté les services des créateurs – eux aussi, toujours plus nombreux. En effet, cette même année, plus de deux millions de créateurs vendaient leurs services sur le réseau social en ligne. En 2022, selon la projection publiée par OnlyFans, le volume total des transactions devrait atteindre les 12,5 milliards de dollars contre seulement 2,20 milliards deux années plus tôt. La nouvelle fonctionnalité présentée cette semaine par les équipes d’OnlyFans devrait renforcer, encore plus, la pérennité de la plateforme en ligne.

