Opel rappelle ces véhicules suite à un problème, vérifiez si votre modèle est concerné

Les moteurs BlueHDi de plusieurs véhicules Opel posent problème, entraînant une énorme campagne de rappel. Est-ce que votre modèle est concerné par l’opération ? On vous explique tout.

Opel rappelle plusieurs véhicules incluant les modèles Mokka, Astra et Grandland

Les propriétaires seront directement contactés par les concessionnaires, la réparation est offerte

Le problème qui motive ce rappel se situe au niveau des des moteurs BlueHDi

Décidément, rien ne va plus pour Stellantis. Alors que plusieurs de ses véhicules sont rappelés suite à un problème au niveau des airbags de Takata, au tour de sa filiale Opel de lancer une importante campagne. Le dysfonctionnement se situe au niveau des moteurs BlueHDi de plusieurs modèles.

À lire > À cause d’un risque d’incendie, rappel des véhicules Citroën, Fiat, Peugeot, Opel et Toyota

Quels sont les véhicules Opel touchés par ce rappel ?

La campagne de rappel concerne plus de 2 000 véhicules en France, incluant les modèles Mokka, Astra et Grandland. L’opération concerne spécifiquement ces modèles :

Mokka assemblés entre le 5 janvier et le 6 septembre 2023

Astra fabriquées entre le 19 juillet 2022 et le 11 juillet 2023

Grandland produits entre le 26 septembre 2022 et le 2 septembre 2023

Pourquoi ces véhicules Opel sont rappelés ?

L’objectif principal de cette campagne est de mettre à jour le logiciel d’étalonnage de l’unité de commande électronique (ECU) des moteurs BlueHDi concernés. Le patch est crucial pour empêcher les véhicules de dépasser les limites réglementaires d’émission de NOx, des polluants particulièrement nocifs pour l’environnement et la santé publique.

Ce rappel s’inscrit dans une démarche plus large du groupe Stellantis puisque Citroën a également lancé une campagne similaire concernant plus de 4 000 véhicules, principalement des modèles SpaceTourer et Jumpy.

Il est important de noter que ces campagnes de rappel sont courantes dans l’industrie automobile et concernent tous les constructeurs, qu’ils soient haut de gamme ou grand public. Elles témoignent de l’attention portée par les autorités à la conformité des véhicules aux normes environnementales en vigueur.

Que faire si mon véhicule Opel est concerné par le rappel ?

Opel prévoit de contacter tous les clients concernés via leurs concessionnaires. Les réparations nécessaires seront entièrement prises en charge par le constructeur pour s’assurer que les véhicules seront mis en conformité sans frais pour les propriétaires.