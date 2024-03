ChatGPT : des professeurs utilisent l’IA pour tricher, le début de la fin ?

© Envato

L’arrivée des IA génératives a profondément chamboulé le secteur de l’éducation. Nombre d’élèves et d’étudiants utilisent désormais ChatGPT et consorts pour faire leurs devoirs. Mais les professeurs ne sont pas en reste. Certains n’hésitent pas à faire appel au chatbot d’OpenAI pour préparer leurs cours et trouver de nouvelles méthodes pédagogiques. D’autres l’utilisent même pour corriger les copies des élèves.

Axios rapporte ainsi qu’un nouvel outil nommé Writable est utilisé par des professeurs américains. Basé sur ChatGPT, celui-ci leur permet de gagner un temps précieux. Voici son fonctionnement. L’enseignant commence par donner le sujet d’un devoir à rendre, comme à l’accoutumée. Les élèves doivent ensuite lui envoyer leur copie par mail.

Quand ChatGPT aide les professeurs à corriger les copies

Le professeur soumet alors les travaux à l’agent conversationnel ChatGPT via Writable. Le chatbot va générer des commentaires et des observations. L’enseignant est censé les éditer et les peaufiner avant de rendre les copies aux élèves. Cette nouvelle technique de correction ne fait toutefois pas l’unanimité. Et pour cause, on peut craindre que les professeurs se reposent trop sur le chatbot et qu’ils ne soient plus en mesure d’évaluer convenablement les élèves et de leur distiller des conseils personnalisés.

Autre limite, la fiabilité incertaine des IA génératives qui peuvent être sujettes aux hallucinations. Si le professeur ne fait assez pas attention, certains élèves pourraient ainsi voir leur note grimper ou chuter sans raison valable. Il faut ainsi trouver le bon dosage : la correction de l’IA ne doit pas se substituer intégralement à celle du professeur.

L’introduction de l’intelligence artificielle dans le secteur de l’éducation s’est intensifiée ces derniers mois. Au Royaume-Uni, des professeurs utilisent le logiciel Real Fast Reports capable de générer “une évaluation personnalisée et unique” pour chaque élève. Les enseignants donnent les informations dans le désordre et l’IA s’occupe d’écrire des commentaires bien structurés qui viendront garnir les bulletins scolaires.