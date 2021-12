OPPO Find N : le tout premier smartphone pliable de la marque se dévoile

Le Find N, le tout premier smartphone pliable du constructeur chinois OPPO, vient d’être officialisé en Chine. En concurrence directe avec le Samsung Galaxy Z Fold 3 et le Mate X, il profite toutefois d’un format plus petit, surtout lorsqu’il est replié.

© OPPO

À l’occasion du 2ᵉ jour INNO DAY OPPO 2021, la marque OPPO a révélé son tout premier smartphone pliable, l’OPPO Find N, que nous vous avions présenté la semaine dernière. Prêt à être commercialisé en Chine, le smartphone s’affiche comme un sérieux concurrent du Galazy Z Fold 3. Prix, fiche technique, date de sortie, on vous dit tout ce que l’on sait à son sujet.

L’OPPO Find N, une différence de taille ?

Le marché des smartphones pliables est en pleine évolution. S’il est encore impossible de savoir s’il s’agira plus d’une révolution que d’une simple mode passagère, les constructeurs proposent un à un leur modèle phare, à l’instar de Samsung avec le Galazy Z Fold 3 ou d’Huawei, avec le Mate X. OPPO souhaite donc entrer dans la danse aujourd’hui en dévoilant l’OPPO Find N, un smartphone en développement depuis quatre ans qui aura nécessité plus de six prototypes pour être abouti.

Ainsi, l’OPPO Find N opte pour un format moins haut et plus large que le Samsung Galaxy Z Fold 3. Il fait 132,6 mm de long contre 158,2 mm pour le Z Fold 3 et 73 mm de large contre 67,1 mm lorsqu’il est plié. Déplié, il fait 140,2 mm en largeur, contre 128,1 mm pour le smartphone de Samsung. Donnant l’impression d’être facile à glisser dans une poche, le smartphone profite d’un facteur de forme plus carré et plus compact que les produits des autres concurrents.

Le Find N est proposé en trois coloris, blanc, noir et violet. Le smartphone fait 275 grammes (contre 271 grammes pour le Z Fold 3). Il est compatible 5G, WiFi 6 et Bluetooth 5.2, profite de deux emplacements pour carte SIM et tourne sur une base Android 11 avec une surcouche ColorOS 12.

L’OPPO Find N se dote de deux écrans : une dalle AMOLED TPO pliable de 7,1 pouces en 1792 x 1920 pixels, de 500 nits, avec des pointes à 1000 nits. Le taux de rafraichissement est variable, de 1 à 120 Hz. Cette dernière, a priori signée Samsung, se dit être « FlexForm », c’est-à-dire avec des angles compris entre 50° et 120°. Oppo garantit 200 000 pliages sans dégâts, soit trois ans en utilisation intensive.

La deuxième dalle, là aussi en AMOLED, fait 5,49 pouces pour 1972 x 988 pixels, avec un taux de rafraîchissement fixe à 60 Hz et 500 nits de luminosité. L’ensemble est protégé par du Gorilla Glass Victus, la 7e génération de verres de Corning dévoilée l’année dernière.

© OPPO

Côté photo, le Find N est équipé d’un capteur au-dessus de son écran externe, d’un autre dans le coin supérieur gauche de son écran interne et de trois à l’arrière. Le capteur principal de 50 mégapixels, équivalent 24 mm (f/1,8), est le même qui équipe déjà les Find X3 Pro, Find X3 Neo et Reno6 Pro, le très apprécié IMX766 de Sony. On retrouve enfin un ultra-grand-angle de 16 mégapixels, équivalent 14 mm (f/2,2), un téléobjectif x2 de 13 mégapixels, équivalent 52 mm (f/2,4) et deux caméras frontales (écrans externe et interne) de 32 mégapixels chacune (f/2,4).

Voir aussi : Test Oppo Find X3 Pro : notre avis sur le premier smartphone avec microscope intégré

Sans surprise, le cœur de l’OPPO Find N est un Snapdragon 888 de Qualcomm, avec 8 ou 12 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage, puisque deux configurations sont possibles. Le smartphone profite de deux batteries de 2250 mAh chacune, compatibles Super VOOC 33 watts et AirVOOC 15 watts.

En revanche, si sa date de sortie en Chine est programmée au 23 décembre 2021 — et pas au 14 décembre comme les fuites l’avaient pressenti —, sa date de sortie en France reste un mystère. En Chine, le smartphone sera vendu au prix de 7 699 yuans (1 070 € environ) pour la version en 8 Go de RAM / 256 Go de stockage et 8 999 yuans (1 250 € environ) pour la version 12 Go de RAM / 512 Go de stockage.

Source