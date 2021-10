OPPO : le ColorOS 12 enfin disponible

Le ColorOS est une surcouche pour Android conçue pour être à la fois simple et subtile, offrant une expérience pratique et facile à utiliser. Les utilisateurs peuvent ainsi comprendre instinctivement le contenu à l’écran et profiter d’une expérience plus naturelle. Sa dernière version, la ColorOS 12, se veut encore plus intuitive. Les fonctions sont maintenant dotées d’une interface plus simple à consulter et une classification plus claire, avec des descriptions intelligibles.

Interface ColorOS 12 – Crédit : OPPO.com

Le moteur d’animation Quantum 3.0 est aussi mis à niveau sur ColorOS 12, et donne à chaque widget une « masse virtuelle », ce qui permet des animations interactives plus réalistes en reflétant les lois de la physique, contribuant à une expérience tactile intuitive. La fonction PC Connect4 permet d’améliorer l’expérience de gaming. Celle-ci améliore la fluidité des jeux en utilisant l’IA pour obtenir des fréquences d’images plus lisibles.

Autre nouveauté, la Cross-Screen Interconnection. Cette fonctionnalité permet d’accéder facilement à son smartphone depuis un ordinateur. OPPO promet un débit de transfert de 45 Mb/s, ce qui signifie qu’il serait possible d’envoyer environ 500 photos depuis un téléphone vers un PC en moins d’une minute.

ColorOS 12 d’OPPO : un succès mondial

L’application Phone Manager permet aux utilisateurs d’avoir un contrôle total sur leur téléphone. Celle-ci permet de gérer facilement tous les aspects de l’ensemble du système. Les fonctions d’économie d’énergie de ColorOS 12 permettent de contrôler l’autonomie de la batterie, avec des fonctions telles que l’économie d’énergie par simple pression sur un bouton, et la fonction de gestion globale de la consommation énergétique.

OPPO présenta sa première version du ColorOS en 2013. Celle-ci concernait au début exclusivement le public chinois. Puis, en septembre 2020, le ColorOS 11 fait ses débuts dans le monde entier, utilisant l’Android 11. Aujourd’hui le système d’exploitation d’OPPO couvre plus de 110 téléphones. Il s’agit de l’un des systèmes d’exploitation mobiles les plus populaires au monde, avec plus de 440 millions d’utilisateurs répartis dans 68 pays.

Source : OPPO