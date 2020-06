Ora R1, une petite citadine chinoise à 7800 euros qui écrase la Citroën Ami ?

Crédits : Fully Charged

Fin février, Citroën présentait l’Ami, un quadricycle électrique destiné à la micromobilité urbaine. Pouvant être conduite sans permis de conduire, elle offre 70 km d’autonomie à 45 km/h. Disponible en autopartage, elle peut être achetée pour 6900 euros moins 900 euros de bonus écologique. Son équipement réduit et un design symétrique ont été présentés comme clefs pour garder un prix abordable.

Une vraie voiture électrique pour 7800 euros

Même si Kia dit vouloir un véhicule de la sorte, elle est pour l’instant sans réelle compétition. Mais cela pourrait bien rapidement changer avec l’éventuelle arrivée de la Ora R1. Grâce au coût de manufacture plus faible en Chine, elle offre bien plus que la Citroën Ami pour un prix à peine supérieur. Ora signifie « Open and Reliable Alternative », une alternative fiable et ouverte aux véhicules plus traditionnels.

Elle embarque une batterie de 33 kWh qui lui offre une autonomie de 351 km en norme NEDC. À peine plus grande qu’une Mini, elle a des lignes qui ne sont pas sans rappeler la Honda E. Elle est propulsée par un moteur de 47 chevaux. Elle dispose 5 portes, 4 places assises et une petite place dans le coffre. Elle est équipée de l’autoradio, des vitres électriques avant et d’une caméra de recul. Elle offre même la climatisation, ce qui devrait toutefois diminuer grandement l’autonomie. L’Ami n’offre rien de tout cela.

Le mode éco limitera la vitesse à 70 km/h, tandis que le mode normal permet de rouler à 100 km/h. Destinée aux marchés chinois, indien et sud-américain, rien n’indique pour l’instant si elle fera son arrivée en Europe. Cette Ora R1 pourrait bien trouver son public pour ceux qui trouvent que les voitures électriques sont trop chères et qui n’ont pas envie de s’orienter vers un quadricycle comme l’Ami et encore moins vers la voiture électrique la moins chère du monde à seulement 820 euros que nous vous présentions récemment.

Source : Fully Charged