Où faire le plein au meilleur prix en décembre 2025 ?

Vous vous demandez où vous pouvez faire le plein au meilleur prix sans passer des heures à comparer les stations ? Voici les enseignes qui battent tous les records à la pompe, selon les relevés les plus récents.

© Envato

Les prix du carburant flambent… mais certains réseaux restent imbattables

Alors que de nombreux automobilistes tentent de limiter leurs dépenses au quotidien, la question du prix du carburant reste centrale. Même si les tarifs évoluent légèrement ces dernières semaines, certains réseaux continuent d’afficher des montants particulièrement compétitifs.

En observant les données relevées au 21 novembre 2025 pour les enseignes disposant d’au moins 30 stations hors autoroutes, il est possible d’établir un classement clair des distributeurs les plus avantageux.

Où trouver le gazole le moins cher ?

Le prix moyen du gazole s’établit à 1,728 € le litre. Cependant, plusieurs enseignes tirent leur épingle du jeu en affichant des montants nettement inférieurs.

Hyper U occupe la première position avec un tarif moyen de 1,647 €. E.Leclerc suit de très près à 1,649 €. La troisième place revient à Super U, avec un litre de gazole proposé à 1,653 €.

Juste derrière, on retrouve Netto, qui affiche un prix moyen de 1,655 €, puis Intermarché à 1,657 €.

Les stations U Express se situent autour de 1,666 €. Auchan arrive ensuite avec un prix moyen de 1,668 €. Viennent ensuite Carrefour (1,681 €) et Esso Express (1,709 €). Total Access ferme le top 10 avec un tarif de 1,713 € le litre.

SP95-E10 : les enseignes les plus avantageuses

Pour l’essence SP95-E10, dont le prix moyen est de 1,739 €, la grande distribution domine une nouvelle fois le classement. Hyper U propose le tarif le plus bas à 1,662 €, devant E.Leclerc (1,667 €). Netto complète le trio de tête avec un prix de 1,673 €.

Intermarché suit de près à 1,675 €, et Super U affiche un tarif moyen de 1,676 €.

Superéthanol E85, le carburant le plus économique

Avec un prix moyen national évalué à 0,764 € le litre, l’E85 reste le carburant le plus abordable. Certaines enseignes font toutefois mieux encore : Intermarché se distingue à 0,681 €, suivi d’E.Leclerc à 0,685 €. Les stations U (Hyper U et Super U) affichent quant à elles un tarif moyen de 0,693 €.

Il est utile de savoir que ces comparatifs ont été établis à partir des données collectées par Carbu.com, qui agrège les prix de plus de 12 000 stations afin d’aider les consommateurs à repérer les offres les plus intéressantes.

Source : AutoPlus