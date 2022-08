Overwatch : les loot boxes payantes vont enfin disparaître

Les loot boxes d’Overwatch ont toujours agacé les joueurs depuis la sortie du FPS en 2016. Ces coffres de butin ne permettent pas de progresser plus rapidement, mais de débloquer d’autres options de personnalisation comme des skins, des sprays, des animations, etc. Comme Blizzard l’explique encore sur le site du jeu, un coffre est débloqué à chaque niveau et les autres sont disponibles dans la boutique.

Les loot boxes d’Overwatch – Crédit : Blizzard Entertainment

« Les coffres de butin peuvent aussi renfermer des crédits à utiliser pour acquérir des éléments cosmétiques de votre choix », peut-on lire sur le site d’Overwatch. Après plus de 6 ans, Blizzard se résigne enfin à supprimer les loot boxes payantes une bonne fois pour toutes. Les joueurs ne pourront plus en acheter à partir du 30 août 2022.

À lire aussi > Diablo Immortal : le nouveau PDG de Blizzard défend les microtransactions du jeu free-to-play

Blizzard encourage les joueurs à acheter des loot boxes avant qu’il ne soit trop tard

Blizzard incite donc les joueurs d’acheter des coffres à butin tant qu’ils sont encore disponibles. Il a annoncé que : « débloquez un coffre anniversaire gratuit en vous connectant pendant l’évènement ! Recevez également un coffre bonus gratuit pour l’achat d’un lot de 24 coffres, et 3 coffres bonus pour l’achat d’un lot de 50 coffres. N’attendez pas trop pour mettre la main sur les modèles qui vous font de l’œil : ces coffres ne seront plus disponibles à l’achat après la conclusion du troisième volume du remix anniversaire ! ».

En effet, Overwatch fête actuellement ses 6 ans avec l’évènement Remix Anniversaire d’Overwatch Vol. 3 du 9 au 30 août 2022. La fin des loot boxes payantes concordent d’ailleurs avec la fin d’Overwatch. D’ici quelques mois, le célèbre FPS de Blizzard laissera sa place à son successeur, Overwatch 2. Sa sortie est effectivement prévue pour octobre 2022 avec une partie PvP entièrement gratuite. Nous vous avons d’ailleurs préparé quelques astuces pour bien débuter dans le jeu multijoueur.

Pour rappel, Overwatch 2 ne proposera aucune loot box payante à sa sortie au mois d’octobre. Le développeur a déjà précisé que : « il n’y aura pas de boîtes à butin dans Overwatch 2. Au lieu de cela, le service en direct modernisé donnera à nos joueurs le pouvoir de façonner leurs propres expériences. Les joueurs peuvent acquérir les objets qu’ils souhaitent directement via le Battle Pass et une toute nouvelle boutique en jeu constamment mise à jour. Notre équipe créera et diffusera du contenu saisonnier toutes les neuf semaines pour s’assurer qu’il y a toujours quelque chose de frais et d’excitant qui attend tout le monde ». Eh oui, Overwatch 2 aura effectivement des microtransactions, notamment pour le Battle Pass.

Source : Kotaku