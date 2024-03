Panne Facebook : cyberattaque ou câble sous-marin rompu ? Voici toutes les hypothèses

© Envato

Les services de Meta étaient hors-ligne le 5 mars entre 17 et 19 heures environ

La piste de la cyberattaque a été écartée, une rupture d’un câble sous-marin est possible

L’hypothèse la plus probable est celle d’un incident au niveau des serveurs

La panne Meta est officiellement terminée même si certains utilisateurs se plaignent que la double authentification ne fonctionne toujours pas. Pour le moment, la société n’a pas indiqué les raisons de ce problème qui s’est déroulé le 5 mars entre 17 et 19 heures environ. Mais que s’est-il passé ? Certaines pistes se dessinent.

À lire > Suivez notre guide pour télécharger une vidéo depuis Facebook

Forcément, tout le monde pense à une attaque informatique d’un État belliqueux. D’autant plus que récemment, le FBI avertissait à propos du renforcement de ces piratages. Mais selon The Independent qui relaie l’Agence de cybersécurité et de sécurité des infrastructures américaines, ce ne serait pas le cas.

Le doute était permis puisque pendant la panne de Meta, des internautes ont signalé que YouTube connaissait des problèmes. Mais aussi car le 5 mars a eu lieu le Super Tuesday pendant lequel les américains sont appelés à voter dans le cadre des futures élections présidentielles. On pouvait alors penser à une ingérence politique.

Comme l’explique BFMTV, l’autre hypothèse est qu’un câble sous-marin se soit rompu dans la mer Rouge et le golfe d’Aden. Face à des attaques des rebelles Houthis dans la zone, des cas similaires ont déjà eu lieu dans ce détroit très important puisqu’on y trouve les câbles sous-marins qui connectent l’Europe, l’Inde et l’Asie.

Finalement, l’hypothèse la plus possible n’est autre qu’un simple… incident au niveau des serveurs. Beaucoup parlent d’une panne chez le fournisseur de services cloud, ce qui expliquerait que YouTube ait aussi subi des problèmes pendant une courte période. On constate aussi des rapports d’incidents au même moment pour Discord.

Meta n’a pas communiqué les raisons de cette panne

En réalité, il faudra attendre un communiqué de Meta pour découvrir les raisons de cette panne. Si la société décide de prendre la parole à ce sujet, bien évidemment. Rien ne l’y oblige et on sait que Mark Zuckerberg est du genre à cultiver le secret. Meta est souvent critiqué pour son manque de transparence envers les internautes – mais aussi les gouvernements.

Meta a connu pire panne dans son histoire que ces maigres 2 heures comparées aux 6 heures en 2021. Pendant une très longue période, les services de la société étaient inaccessibles.