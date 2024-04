Partez l’esprit libre grâce à la caméra de surveillance Tapo à moins de 33 €

Pour être rassuré lors de vos vacances et lors de vos absences plus ou moins longues, il faut absolument surveiller votre maison. Cette caméra de surveillance pour l’extérieur Tapo TP-Link C500 bénéficie actuellement d’une belle réduction de 13 % et passe donc à 32,99 € au lieu de 38 €.

Cette caméra de surveillance est à prix bas pour les départs en vacances

Il est désormais indispensable d’équiper son foyer afin de le surveiller et d’alerte vos proches ou les autorités si besoin. Pour cela, inutile de vous ruiner dans des équipements hors de prix car les caméras de surveillance sont proposées à tous les tarifs. Sachez également qu’il est conseillé de surveiller également l’intérieur de sa maison, prenez donc le temps de consulter notre comparatif des meilleures caméras de surveillance pour l’intérieur.

Actuellement, cette caméra idéale pour l’extérieur bénéficie d’une offre très intéressante chez Amazon et voit son prix chuter considérablement. Avant de passer à l’étape du paiement, voici quelques informations supplémentaires sur cette caméra Tapo à 32,99 €.

Cette caméra de surveillance est une caméra sans fil simple et rapide à installer pour un fonctionnement immédiat. En effet, une fois placée correctement, il vous suffira de la relier à votre wifi pour ensuite accéder aux images via votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Résistante aux intempéries, vous pourrez donc surveiller votre maison en faisant pivoter la caméra jusqu’à 360° à l’horizontal et 130° à la vertical et ce de jour comme de nuit grâce à sa vision infrarouge.

A savoir également que cette caméra est équipée d’un micro bidirectionnel qui vous permettra de voir et d’entendre ce qui se passe autour de chez vous. Cependant, si vous recherchez un autre modèle, prenez quelques instants pour consulter notre comparatif des meilleures caméras extérieures.