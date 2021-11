Pas facile de charger une Porsche électrique dans une station Supercharger Tesla

La Porsche Taycan en recharge dans l’une des stations Supercharger Tesla en test aux Pays-Bas (Crédits image : electricfelix / Youtube)

Les bornes Supercharger de Tesla ont été ouvertes récemment à tous les véhicules électriques, mais seulement dans 10 stations test aux Pays-Bas. Il n’a pas fallu plus de quelques jours après cette ouverture pour que des testeurs viennent tester la recharge avec d’autres marques que les véhicules d’Elon Musk. Un Youtubeur révèle ses déboires avec une Porsche Taycan.

Les testeurs ont afflué quand Tesla a ouvert certaines bornes de recharge à toutes les marques

Rien de plus facile pour recharger sa Tesla que d’aller dans une des stations Supercharger, disponibles un peu partout en Europe et aux États-Unis. Les bornes de recharge et les connecteurs sont parfaitement adaptés pour assurer une charge en un temps record. Mais qu’en est-il des autres véhicules électriques, maintenant que Tesla a accepté de tester l’ouverture de ses bornes à toutes les marques ?

Le Youtubeur electricfelix s’est rendu dans l’une des 10 stations Supercharger Tesla version 3 en test aux Pays-Bas. Il a découvert que la disposition des bornes était légèrement différente, de façon à pouvoir connecter facilement d’autres modèles de véhicules que les Tesla. Cependant, il n’est pas aussi aisément utilisable sur tous les types de véhicules, à cause par exemple de câbles de chargement trop court, ou de l’emplacement des prises de charge.

Supercharger Tesla : une puissance de chargement divisée par deux pour la Porsche Taycan

Sur sa vidéo, le Youtubeur electricfelix montre qu’il a quand même réussi à brancher sa Porsche Taycan sans trop de problèmes. En revanche, la puissance de recharge (qui permet de charger les batteries plus ou moins vite) ne semblait pas optimum. Avec les batteries à 6 %, la puissance n’était que de 121 kW. Elle a légèrement augmenté au fur et à mesure de la recharge, en atteignant 134 kW à mi-charge. Des chiffres à comparer aux 250 kW que la version 3 des Supercharger Tesla est normalement capable de fournir, surtout que la Porsche Taycan est théoriquement capable d’accepter jusqu’à 270 kW.

Pourquoi cette différence du simple au double ? Le Youtubeur explique que la Porsche fonctionne avec un système de batterie à 800 V, moins compatible avec le Supercharger v3. Il estime que les bornes seront mises à niveau dans le futur, car les câbles et les prises sont prévus pour fournir une tension et une puissance plus élevés que celles indiquées sur les bornes. Côté prix, la recharge de 39 kWh pour cette Porsche Taycan aux Pays-Bas a coûté 9,36 € (soit 0,24 €/kWh)… à comparer avec un plein d’essence.

