PayPal en crise : six mois de données sensibles exposées

PayPal est secoué par une fuite de données sensibles touchant ses clients, mais le géant des paiements continue d’attirer l’attention des poids lourds de la tech.

Quand une erreur de code bouleverse PayPal et attire l’attention des titans du numérique

Ces dernières semaines ont été particulièrement difficiles pour PayPal, frappé par une importante fuite de données. Le problème provient d’une erreur dans PayPal Working Capital (ou PayPal Financement Pro en France). Un développeur a mal modifié une ligne de code, rendant accessibles pendant près de six mois, du 1er juillet au 12 décembre 2025, des informations extrêmement sensibles. Des numéros de sécurité sociale, des dates de naissance et des adresses professionnelles ont ainsi été exposés, touchant une centaine de clients. Ces derniers n’ont été informés qu’en février 2026, soit deux mois après la découverte de la faille, alors que le cours de l’action PayPal restait à un niveau historiquement bas.

Cette fuite démontre à quel point une simple erreur technique peut avoir des conséquences importantes. Les informations accessibles comprenaient des noms, des prénoms, des coordonnées, des numéros de sécurité sociale et d’autres données personnelles, des éléments que des cybercriminels pourraient exploiter pour des usurpations d’identité ou des arnaques ciblées. PayPal a réagi en réinitialisant les mots de passe, en remboursant les paiements non autorisés et en proposant deux ans de surveillance de crédit via Equifax pour les clients concernés.

Malheureusement, cette brèche s’inscrit dans un contexte déjà fragile pour l’entreprise. En août 2025, plus de 15 millions de données utilisateurs avaient été mises en vente après un piratage ciblant les appareils des victimes. En janvier 2026, une autre vulnérabilité permettait d’envoyer de fausses demandes de paiement arborant la coche bleue officielle, trompant ainsi de nombreux utilisateurs.

Fuite de données et perspectives de rachat dans la tech

Ironiquement, cette période trouble pourrait renforcer l’attrait de PayPal pour des acquéreurs potentiels. Le titre, actuellement sous-évalué, se négocie à environ 7 fois les bénéfices attendus pour 2027, contre une moyenne historique de 20 fois. Avec ses 440 millions de comptes actifs, la valeur de la société pourrait exploser sous une direction efficace. Selon le cabinet Wolf Research, un rachat pourrait dépasser 50 milliards de dollars, suscitant l’intérêt d’Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon et Apple.

Entre vulnérabilités de sécurité et opportunités financières, PayPal se retrouve à la croisée des chemins. Ses failles récentes soulignent l’importance de la vigilance et de la maintenance technique, alors que son potentiel boursier continue de captiver les géants de la tech. Les semaines à venir pourraient être décisives, tant pour sa réputation que pour son avenir sur le marché.