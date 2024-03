Permis de conduire : bonne nouvelle, il est possible de remplacer le papier rose par le nouveau format gratuitement

Vous pouvez désormais remplacer gratuitement votre permis rose cartonné par le nouveau au format carte bancaire, quel que soit le motif. Jusqu’alors il vous incombait de payer 25 € pour ce faire, en cas de perte, de vol ou de détérioration. Vous pouviez remplacer gratuitement votre permis en cas de changement d’état civil, d’adresse, ou en cas d’expiration. Dans ce dernier cas, et étant donné que le permis rose n’a pas de date d’expiration à proprement parler, il aurait fallu que vous conserviez votre ancien permis rose à 3 volets jusqu’en 2033, date à laquelle ce dernier ne sera officiellement plus valide.

Bien qu’il ne soit pas encore obligatoire de remplacer l’ancien permis, il est aujourd’hui possible de faire une demande de renouvellement gratuite sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), et cela sans qu’aucune condition ne soit requise. Pour rappel, le permis plastifié, en circulation depuis 2013, est plus pratique, plus résistant et aussi plus sécurisé que le document rose cartonné. Voici comment procéder.

🤔 Quelles pièces sont nécessaires pour le renouvellement gratuit de votre permis de conduire ?

Certains documents sont nécessaires pour pouvoir demander le remplacement de votre ancien permis de conduire par le nouveau modèle. Pensez donc à réunir les pièces suivantes en amont :

Un justificatif d’identité ;

; Un justificatif de domicile datant de moins 6 mois ;

datant de moins 6 mois ; Une photo-signature numérique. Il est également possible d’envoyer une photo d’identité au format papier par le biais d’un formulaire à télécharger et à envoyer.

numérique. Il est également possible d’envoyer une photo d’identité au format papier par le biais d’un formulaire à télécharger et à envoyer. Le permis à remplacer.

Le formulaire de l’avis médical cerfa n°14880 peut éventuellement vous être demandé pour une catégorie lourde, mais également si vous avez une maladie incompatible avec le maintien du permis, ou que votre état de santé implique une restriction de la durée de validité du permis.

À lire aussi : l’Europe a dit non pour la visite médicale obligatoire qui menaçait les détenteurs du permis de conduire.

Pour faire une demande de remplacement du permis de conduire pliant à 3 volets, il vous suffit de vous rendre sur le site de l’ANTS et de suivre les quelques étapes que nous vous exposons ci-dessous. Pour rappel, la démarche est désormais gratuite, excepté les frais de photo d’identité qui restent à votre charge.

Une fois sur le site de l’ANTS, cliquez sur le bouton Commencer votre démarche en ligne. Connectez-vous à votre compte au moyen de vos identifiants ANTS ou via FranceConnect. Sélectionnez la rubrique Permis de conduire, puis cliquez sur Je commence la demande.

4. Pour l’étape 1 (Motif de la demande), sélectionnez Je demande la fabrication d’un titre de permis de conduire, et cliquez sur Continuer.

5. Cochez ensuite les cases pour une personne majeure ou mineure émancipée et d’un renouvellement de titre.

6. Sélectionnez le motif du renouvellement, à savoir Remplacement d’un permis détérioré ou d’un permis pliant 3 volets. Cochez ensuite Oui ou Non pour la question “Une visite médicale est-elle nécessaire ?”. Puis cliquez sur Étape suivante et sur Valider.

7. Il ne vous reste plus qu’à suivre les différentes étapes du processus en renseignant les informations qui vous seront demandées : votre état civil, votre adresse, et les pièces justificatives présentées dans la partie précédente.

À lire aussi : comment consulter son solde de points facilement ?

⌚ Combien de temps faut-il attendre pour recevoir son nouveau permis de conduire ?

Bien que le délai pour une fabrication de permis de conduire s’élève à 4 mois maximum, il faut compter en général 3 à 4 semaines pour recevoir votre nouveau permis de conduire en recommandé, après une demande de renouvellement. Le délai peut être plus long en fonction de la période. Notez qu’il est possible de suivre l’avancée de votre demande depuis le site de l’ANTS. Une fois votre nouveau permis reçu, veillez à détruire l’ancien.

📱 Le permis de conduire dématérialisé, la nouvelle tendance

Depuis le 14 février, il est possible de numériser votre permis sur votre smartphone grâce à l’application France Identité. Le permis dématérialisé a la même valeur que le document physique. Bien qu’il ne soit nullement obligatoire pour l’heure, il le deviendra à terme. En tant que tel, il peut donc être présenté aux forces de l’ordre en cas de contrôle. Contrairement à la carte verte qui ne sera plus nécessaire dès le 1er avril.

Pour installer le permis sur votre smartphone, il est toutefois nécessaire de disposer de la nouvelle carte d’identité. Malheureusement, il n’est pour l’heure pas possible de l’obtenir gratuitement sans motif valable (expiration, changement d’état civil ou d’adresse). On espère que l’ANTS rendra également cette démarche gratuite prochainement.

À lire aussi : que faire pour protéger votre permis de conduire numérique en cas de vol de votre smartphone ?