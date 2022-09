PICO 4 : le casque de VR qui veut concurrencer Meta est officialisé

PICO 4 © PICO

Le PICO 4 est disponible en précommande, à partir de 429 euros. La marque de réalité virtuelle a annoncé la sortie de son casque de réalité virtuelle tout-en-un que nous vous avions récemment évoqué. La filiale de ByteDance (et donc de TikTok) souhaite concurrencer le Meta Quest Pro et veut « rendre la réalité virtuelle accessible à tous en combinant confort et performance ». Tour d’horizon.

Un casque léger qui ne lésine pas trop sur les performances

Le casque est équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon XR2, d’un objectif Pancake ainsi que d’un écran en 4K à 90 Hz et 1 200 PPI. Compact et léger, le PICO 4 ne pèse que 295 grammes sans la sangle. Cette légèreté est obtenue grâce à l’utilisation de lentilles plus petites et plus légères, ce qui réduit l’épaisseur du boîtier à 35,8 mm dans sa partie la plus fine.

Le PICO 4 est doté de sangles réglables et utilise un tissu SuperSkin pour la doublure du coussin, un matériau qui possède des propriétés respirantes. Du cuir PU antidérapant se situe à l’arrière de l’oreillette. Il est équipé d’une batterie de 5 300 mAh offrant jusqu’à trois heures d’utilisation, ainsi que des capacités de charge rapide. Le modèle est par ailleurs doté de la certification TÜV Rheinland Low Blue Light et d’une conception à contrepoids, garantissant a priori un certain confort lors de sessions de jeux prolongée.

Le PICO 4 offrira à ses utilisateurs une bibliothèque de contenus via le PICO Store : jeux, fitness et vidéo, en plus d’un environnement social. Des contenus supplémentaires seront également disponibles sur Steam VR.

Le PICO 4 sera disponible le 18 octobre à partir de 429 €. Les précommandes seront ouvertes au grand public en octobre via Amazon, Mediamarkt and Saturn, Elkjop, The Very Group et Coolblue.

Source : PICO (via CP)