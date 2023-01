Play Store : ces applications très populaires vous escroquent, supprimez-les vite !

Plusieurs applications malhonnêtes sévissent actuellement sur le Play Store. Téléchargées plus de 20 millions de fois, celles-ci vous promettent des récompenses qui s’avèrent finalement impossibles à recevoir. Ne perdez pas votre temps dessus et empressez-vous de les désinstaller.

Google Play Store

Le Google Play Store contient plus d’un million d’applications de mauvaise qualité, selon un comptage récent. Et si Google fait régulièrement le ménage, certaines apps malveillantes parviennent à échapper aux purges. Selon un rapport de l’éditeur d’antivirus Dr.Web, plusieurs applications téléchargées plus de 20 millions de fois flouent actuellement les internautes en promettant des récompenses inatteignables.

Celles-ci se présentent comme des trackers de santé et des podomètres qui vous incitent à vous remettre en forme. Pour attirer le chaland, elles promettent de l’argent aux utilisateurs qui atteignent certains objectifs. Or ces récompenses sont quasiment impossibles à obtenir. Celles-ci nécessitent d’accomplir des objectifs ambitieux et de regarder une kyrielle de publicités quotidiennement. Mais l’argent promis s’avère être un mirage.

Quelles sont les applications du Play Store qui vous arnaquent ?

Lucky Step – Walking Tracker

WalkingJoy

Lucky Habit

Après avoir visionné toutes les publicités, il est recommandé aux utilisateurs d’en regarder encore plus. Un moyen soi-disant d‘”accélérer” le processus. Malgré tout, il est toujours compliqué, voire impossible, d’obtenir son dû. Même après tout cela, “les applications n’ont vérifié aucune des données relatives au paiement fournies par les utilisateurs”, pointe Dr.Web. Ainsi, “les chances de recevoir l’argent promis par ces applications sont extrêmement faibles”.

Encore plus insidieux : les versions antérieures de Lucky Step-Walking Tracker incitaient les utilisateurs à convertir leurs récompenses en cartes-cadeaux pour des boutiques en ligne. Sauf que lorsque l’application a été mise à jour, les développeurs ont supprimé la fonctionnalité de conversion des récompenses. Résultat des courses, les récompenses précédemment accumulées ont perdu toute valeur.

Le rapport dénonce également l’application de fitness FitStar. Celle-ci permet de créer un plan de perte de poids personnalisé pour 40 centimes. Sauf que le programme n’est valable que pour une seule journée. À la fin de l’essai, les abonnés sont automatiquement inscrits pour quatre jours de plus qui coûtent la bagatelle de 13 euros.

Source : Dr.Web