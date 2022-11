Supprimez vite ces 4 applications truffées de publicités et de malwares !

Les chercheurs de Malwarebytes viennent de signaler la présence de quatre applications malveillantes sur le Play Store. Désinstallez-les sans plus tarder après avoir lu cet article !

Bluetooth Auto Connect, une application à fuir d’urgence © Mobile apps Group

Après les applications qui épuisent votre batterie à votre insu et celles qui dérobent votre mot de passe Facebook, nous continuons notre travail de dénonciation visant à préserver vos smartphones. Les chercheurs Malwarebytes Corporation viennent de révéler les méfaits de quatre applications du Google Play Store.

Celles-ci ouvrent des annonces publicitaires afin de générer des revenus grâce au Pay Per Click (Paiement Par Clic). Elles vous orientent également vers des sites de phishing cherchant à dérober vos informations personnelles. Et certains sites ouverts par les applications vous exhortent même à télécharger de faux logiciels de sécurité et des mises à jour renfermant des malwares.

Play Store : quatre nouvelles applications à bannir

Toujours disponibles sur le Play Store à l’heure où nous écrivons ces lignes, ces applications ont été développées par Mobile Apps Group. Si vous les avez installées sur votre smartphone Android, on vous recommande chaudement de les supprimer immédiatement. Par mesure de précaution, il est en outre conseillé d’effectuer une analyse complète de votre appareil avec Google Play Protect ou une suite de sécurité pour mobile afin de déceler une potentielle menace. Voici la liste :

Bluetooth Auto Connect (1 000 000 d’installations)

(1 000 000 d’installations) Bluetooth App Sender (50 000 installations)

(50 000 installations) Driver: Bluetooth, Wi-Fi, USB (10 000 installations)

(10 000 installations) Mobile transfer: smart switch (1000 installations)

Ces applications ont été téléchargées massivement malgré les avis défavorables qu’elles avaient suscité sur le Play Store. Nombre d’utilisateurs avaient effectivement signalé la présence de publicités intrusives qui s’ouvraient automatiquement dans leur navigateur. Cela nous donne l’occasion de vous rappeller à quel point il est crucial de toujours consulter les avis avant de télécharger une app.

À lire > Ces 35 applications malveillantes ont infecté des millions de personnes, désinstallez-les vite !

Les quatre applications malveillantes attendent 72 heures avant de libérer les fenêtres publicitaires et les liens d’hameçonnage. Une fois ce délai passé, elles les ouvrent à intervalles réguliers et ce même quand le smartphone est verrouillé.