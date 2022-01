Player Free Devialet : vous pouvez désormais louer la box haut de gamme

Le Player Free Devialet – Crédit : Free

Free rend son décodeur premium plus accessible pour le commun des mortels. L’opérateur vient de révéler sur Twitter que le Player Free Devialet était désormais disponible à la location. Une nouveauté appréciable puisque la box hybride pouvait seulement être achetée au prix de 480 euros payables en une fois ou en plusieurs mensualités (10 euros/mois durant quatre ans). Dans le détail, les nouveaux abonnés Freebox Delta auront le droit à des tarifs préférentiels. Ils n’auront qu’à payer 6,99 euros/mois en plus de leur abonnement classique (39,99 euros/mois la première année puis 49,99 euros/mois).

Retenez toutefois bien qu’il s’agit seulement d’une location, aucune option d’achat n’étant au programme. « Cette offre reste disponible sans engagement », précise en outre l’opérateur. Il faudra toutefois être réactif, l’offre étant seulement disponible jusqu’au 28 février 2022. Concernant les anciens utilisateurs Freebox Delta ou Freebox Pop, ils pourront également louer le Player Free Devialet en multi-TV, moyennant un supplément de 9,99 euros chaque mois. Pour souscrire, il suffit de se rendre dans l’espace abonnés et d’identifier la section Télévision. L’option Player Free Devialet devrait alors être activable.

Player Free Devialet : une enceinte façon home-cinéma

Pour rappel, le Player Free Devialet a plusieurs cordes à son arc. Il s’agit d’un décodeur TV qui se mue également en enceinte multimédia de très bonne facture. Dotée de six hauts-parleurs, elle bénéficie de basses diablement profondes et de la technologie Space. Celle-ci offre une « immersion totale », le son s’étalant dans la pièce à 360 degrés. De son côté, la technologie Adaptative Volume Level permet à votre enceinte de prévoir l’intensité sonore des scènes d’un film et d’adapter le volume en conséquence.

L’enceinte est également capable de retranscrire avec précision les détails de vos morceaux fétiches grâce à la technologie Sam. Qui plus est, le Player Free Devialet fonctionne avec l’assistant Alexa. Pratique pour changer de chaîne ou augmenter le volume.