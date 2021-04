PlayStation 5 : La dernière mise à jour ajoute le HDMI Link… pour certaines TVs

La PlayStation 5 a réalisé un bon départ. La console a proposé des jeux de lancement d’excellente qualité en comparaison avec le lancement de la PS4. On pense notamment à Astro’s Playroom, qualitatif et totalement gratuit, mais aussi à Demon’s Souls et Spider-Man Miles Morales, entre autres. Depuis, les sorties de jeux se sont faites très rares, avec de nombreux reports dus à la pandémie et aux stocks inexistants de consoles next-gen. Pendant ce temps, Sony travaille à améliorer sa machine, et à ajouter des fonctionnalités qui pour certaines, avaient été promises. La nouvelle mise à jour de la PS5 propose donc le HDMI Link, et le support des jeux PS5 sur les disques durs externes.

Crédit : PlayStation

Mise à jour PS5 : ajout du « lien de périphérique HDMI »

Le HDMI Link qu’est-ce que c’est ? En bref, cette fonction va associer l’alimentation de la PlayStation 5 et de votre TV. Ainsi, en théorie, si vous allumez votre PS5, votre TV va s’allumer toute seule. La fonction est également censée fonctionner dans l’autre sens, et éteindre votre PS5 quand vous éteignez votre TV.

En français, cette fonction se nomme « lien de périphérique HDMI » et se trouve dans le menu système, puis le sous menu « HDMI ». Il y a deux fonctions principales : la « lecture à une touche » et le « lien de mise hors tension ». La première sert à allumer la TV quand vous allumez votre PS5, et changera automatiquement la source. La seconde sert à l’inverse, à passer votre PS5 en mode repos lorsque vous éteignez votre TV. Plutôt pratique en théorie, puisqu’il n’est plus nécessaire de naviguer entre les sources pour lancer la console. Une simple pression sur le bouton PS et c’est parti.

Malheureusement, d’après les premiers tests effectués par Kotaku, le système ne semble pas fonctionner sur tous les modèles de TV. Il se pourrait donc que Sony ait lancé cette fonction avant de la rendre compatible à tous les modèles. D’après les résultats de Kotaku, le système a plus tendance à ne pas fonctionner que l’inverse. De notre côté, nous avons pu tester les deux fonctions avec un moniteur Samsung Odyssey G7, et seule la lecture à une touche semble fonctionner. Espérons donc que Sony travaille sur ce problème et rende cette fonction plus fiable. Cette mise à jour ne se limite toutefois pas à cette fonction, et apporte de nombreuses autres nouveautés bienvenues à la PS5.

Source : kotaku.com