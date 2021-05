PlayStation Plus : Ghosts ‘n Goblins de Capcom Arcade Stadium est gratuit sur PS4

En attendant l’annonce officielle des jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juin, Sony a réservé une surprise aux joueurs. Ghosts ‘n Goblins de Capcom Arcade Stadium est gratuit sur PS4. Sony n’a pas encore annoncé ce qui est prévu sur PS5, mais Ghosts ‘n Goblins est de toute façon jouable sur la console next-gen via la rétrocompatibilité.

Capcom Arcade Stadium – Crédit : Capcom

Tout comme les jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois d’avril qui comprenaient Oddworld : Soulstorm, Days Gone et Zombie Army 4 : Dead War, d’autres jeux gratuits accompagneront Ghosts ‘n Goblins pour le mois de juin, mais la liste n’a pas encore été officiellement communiquée.

Téléchargez gratuitement Capcom Arcade Stadium pour jouer gratuitement à Ghosts ‘n Goblins

Si vous êtes sur PS4 et abonné au PlayStation Plus, il vous suffit de vous rendre directement dans le PlayStation Store pour télécharger Capcom Arcade Stadium si vous ne l’avez pas déjà. Celui-ci est toujours gratuit au téléchargement. Pour rappel, Capcom Arcade Stadium est une compilation de 32 jeux d’arcade classiques.

Ces jeux sont répartis dans 3 packs différents qui coûtent chacun 14,99 €. Ghosts ‘n Goblins est compris dans le bundle qui regroupe les trois packs du Capcom Arcade Stadium. D’ailleurs, le jeu de plateforme était aussi offert sur la Nintendo Switch il y a quelques mois pendant une période limitée.

Si vous êtes sur PS5, les étapes pour jouer gratuitement à Ghosts ‘n Goblins sont différentes. En effet, vous ne pouvez pas télécharger le jeu depuis le PlayStation Store de la nouvelle console 4K de Sony. Vous devez obligatoirement passer par la version web du PlayStation Store. Le jeu se téléchargera alors automatiquement sur votre PS5.

Enfin, une fuite a potentiellement révélé les autres jeux gratuits du PlayStation Plus pour le mois de juin. On s’attend donc à voir aussi Star Wars : Squadrons, Operation : Tango et Virtua Fighter 5 : Ultimate Showdown. Sony vient tout juste d’annoncer que ce remake sera disponible sur la PS4 dès le 1er juin 2021. Ce n’est donc pas improbable qu’il fasse partie du PlayStation Plus pour célébrer sa sortie.

