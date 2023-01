PlayStation VR 2 : voici les plus de 30 jeux disponibles au lancement

Après des mois et des mois d’attente, la sortie du PlayStation VR 2 se rapproche à grands pas. Le nouveau casque de réalité virtuelle pour la PS5 sera disponible le 22 février 2023 à partir de 599,99 €. Plus de 30 jeux accompagneront le PSVR 2 à sa sortie ou dans les jours qui suivront sa sortie.

Sony avait déjà annoncé plusieurs titres l’année dernière comme Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village et No Man’s Sky. Nous avons maintenant eu droit à la liste complète des jeux qui seront disponibles sur le PSVR pendant sa période de lancement. Ils sortiront tous dans un délai d’un mois à compter du 22 février 2023.

13 nouveaux jeux ont été annoncés pour le PlayStation VR 2

Sony en a aussi profité pour annoncer 13 nouveaux jeux qui viennent compléter la liste. C’est la première fois que ces titres sont annoncés pour le casque de réalité virtuelle. Il s’agit de Before Your Eyes, Kayak VR : Mirage, Pavlov VR, Puzzling Places, Song in the Smoke : Rekindled, Synth Riders : Remastered Edition, Thumper, NFL Pro Era, What the Bat?, Rez Infinite, Tetris Effect, Creed Rise to Glory : Championship Edition et The Last Clockwinder.

Voici la liste complète des jeux du PlayStation VR 2 qui seront disponibles soit à sa sortie soit pendant la période de lancement jusqu’en mars.

After the Fall (Vertigo Games) ;

Altair Breaker (Thirdverse) ;

Before Your Eyes (Skybound Interactive, période de lancement) ;

Cities VR (Fast Travel Games) ;

Cosmonious High (Owlchemy) ;

Creed Rise to Glory: Undisputed Edition (Survios, période de lancement) ;

The Dark Pictures: Switchback (Supermassive, période de lancement) ;

Demeo (Resolution Games) ;

Dyschronia: Chronos Alternate (MyDearest Inc., Perp Games) ;

Fantavision 202X (Cosmo Machia, Inc.) ;

Gran Turismo 7 (mise à jour gratuite de la version PS5 de GT7) ;

Horizon Call of the Mountain (Firesprite, Guerrilla) ;

Job Simulator (Owlchemy) ;

Jurassic World Aftermath (Coatsink) ;

Kayak VR: Mirage ;

Kizuna AI – Touch the Beat! (Gemdrops, Inc.) ;

The Last Clockwinder (Pontoco/Cyan Worlds) ;

The Light Brigade (Funktronic Labs, l’achat comprend les versions PS VR et PS VR2) ;

Moss 1 & 2 Remaster (Polyarc) ;

NFL Pro Era (StatusPro, Inc., mise à niveau PS VR2 gratuite) ;

No Man’s Sky (Hello Games, période de lancement) ;

Pavlov VR (Vankrupt) ;

Pistol Whip (Cloudhead, mise à niveau gratuite) ;

Puzzling Places (Realities.io, période de lancement) ;

Resident Evil Village (Capcom, via mise à jour gratuite depuis la version PS5 de RE Village) ;

Rez Infinite (Enhance) ;

Song in the Smoke (17 Bit) ;

STAR WARS: Tales from the Galaxy’s Edge (ILMxLab) ;

Synth Riders (Kluge Interactive, mise à niveau gratuite) ;

The Tale of Onogoro (Amata K.K) ;

Tentacular (Devolver) ;

Tetris Effect (Enhance) ;

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution (Skydance, période de lancement) ;

Vacation Simulator (Owlchemy) ;

What the Bat (Triband) ;

Zenith: The Last City (Ramen VR, mise à niveau gratuite).

