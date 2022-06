Horizon, Resident Evil, No Man’s Sky… : tous les jeux annoncés pour le PlayStation VR2

À l’occasion du PlayStation State of Play 2022, Sony a présenté quelques jeux qui arriveront sur le casque de réalité virtuelle PlayStation VR2. Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village et No Man’s Sky et d’autres ont été annoncés.

Sony a profité du PlayStation State of Play 2022 pour présenter les jeux qui arriveront sur son casque de réalité virtuelle. Le PlayStation VR2 a été annoncé au début de l’année, mais nous n’avons pas encore de date de sortie. En attendant, on connaît maintenant quelques titres qui seront disponibles sur le casque. VR.

Horizon Call of the Mountain – Crédit : Guerilla Games

Le PlayStation VR2 sera lancé avec 20 gros jeux, comme l’a déjà promis Sony. Nous n’avons pas encore la liste complète de ces jeux, mais nous en connaissons quelques-uns comme Horizon Call of the Mountain. Des teasers ont aussi été partagés pour donner un premier aperçu de ces jeux en réalité virtuelle.

Horizon Call of the Mountain, Resident Evil Village, No Man’s Sky et The Walking Dead sur le PSVR2

L’un des jeux les plus attendus du PSVR2 est probablement Horizon Call of the Mountain. Annoncé plus tôt cette année avant la sortie de Horizon Forbidden West sur PS5, Horizon Call of the Mountain est un jeu exclusivement en réalité virtuelle. « Explorez le monde dans la peau d’un nouveau protagoniste, Ryas, ancien guerrier des Carjas de l’Ombre », a révélé le studio Guerilla Games. Comme vous pouvez le voir dans le teaser ci-dessous, le jeu propose de nombreuses séquences d’escalade, le tout dans un environnement sublime.

Capcom prépare aussi un patch de Resident Evil Village pour prendre en charge la réalité virtuelle. Celui-ci sera exclusivement disponible sur le PlayStation VR2. Sur PC, un mod infernal permet aussi de jouer en VR à Resident Evil Village, mais il n’est pas officiel. En tout cas, le teaser de Resident Evil Village en VR montre une expérience encore plus immersive et angoissante. D’ailleurs, Capcom a aussi profité du State of Play pour officialiser le remake de Resident Evil 4. Il sortira le 24 mars 2023 sur PS5, Xbox Series X/S et PC. Capcom a aussi promis du contenu en réalité virtuelle pour le PSVR2.

L’exploration spatiale en réalité virtuelle sera aussi au rendez-vous avec No Man’s Sky développé pour le PSVR2. Il existe d’ailleurs déjà une version VR de No Man’s Sky sur PC et sur le PSVR original. Le studio Hello Games a confirmé que le jeu est en développement pour le PlayStation VR2, mais il n’a pas donné plus de détails.

Enfin, il faut toujours un jeu de zombies pour chaque casque de réalité virtuelle. Le chapitre 2 de The Walking Dead : Saints and Sinners a ainsi été annoncé par Skydance Interactive et Skybound Entertainment. Il arrivera en 2023 sur le PlayStation VR2.

