Plus besoin de savoir coder pour créer des apps d’IA : découvrez Opal de Google

Crédit : Freepik

Opal, l’outil de Google qui vous permet de développer des apps d’IA sans programmation

Le 24 juillet 2025, Google a levé le voile sur Opal, un outil innovant qui permet de concevoir des mini-applications d’intelligence artificielle sans avoir à écrire une seule ligne de code.

Cette initiative introduit une nouvelle forme de développement simplifié appelée “vibe coding”, un concept qui privilégie l’intuition et l’interaction visuelle plutôt que la programmation traditionnelle.

Quelles sont les spécifités d’Opal ?

Contrairement à Jules, l’assistant de codage automatisé lancé précédemment par Google, Opal s’adresse à un public beaucoup plus large. Ici, pas besoin de connaissances en informatique. Il suffit de formuler ses intentions en langage naturel, comme on le ferait dans une conversation et de combiner des éléments visuels pour construire une application intelligente.

Opal se destine à plusieurs usages, que ce soit pour tester rapidement une idée, développer un prototype d’outil intelligent ou encore concevoir des solutions sur mesure pour gagner en efficacité. L’interface repose sur deux modes complémentaires :

un éditeur visuel permettant de structurer les différentes étapes de l’application, et

permettant de structurer les différentes étapes de l’application, et un aperçu dynamique de l’outil tel qu’il sera utilisé.

Grâce à cette double vue, l’utilisateur peut facilement expérimenter, ajuster et itérer son projet.

Comment fonctionne Opal ?

L’interaction avec Opal se fait soit par simple glisser-déposer de blocs fonctionnels, soit par l’usage d’instructions écrites en langage naturel dans une zone dédiée. Une fois l’application finalisée, elle peut être diffusée instantanément par lien web. Google conserve cependant un environnement fermé. L’accès au code source et aux interfaces de programmation (API) n’est pas proposé, contrairement à certaines alternatives comme les Artifacts de Claude.

Pour l’heure, Opal n’est disponible qu’aux États-Unis, dans le cadre d’un programme bêta. Aucune date n’a encore été avancée concernant une ouverture à d’autres régions.

