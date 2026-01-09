Plus de verre trempé, Belkin veut protéger les écrans avec un spray

Présent au CES 2026, Belkin lève le voile sur ses dernières innovations consacrées à la protection des écrans de smartphones.

Belkin lance une protection d’écran à pulvériser directement sur le smartphone

Belkin présente ScreenForce Titan, sa nouvelle gamme de protections d’écran, au salon CES 2026. Au sein de cette gamme, la protection Titan Smartphones se positionne comme la plus robuste. La marque annonce une résistance pouvant aller jusqu’à 18 fois celle d’un verre classique. Conçue en priorité pour les smartphones Android, elle est compatible avec les lecteurs d’empreintes digitales intégrés sous l’écran. Sa commercialisation est prévue pour février, au tarif de 24,99 €.

Belkin innove également avec une approche moins conventionnelle grâce à Titan LiquidGuard. Ici, pas de verre à poser. La protection prend la forme d’un liquide à pulvériser directement sur l’écran. Cette solution repose sur une technologie baptisée Nano-Titan, qui associe du dioxyde de silicium à du graphène afin de renforcer la surface de l’écran à l’échelle microscopique.

Le fabricant avance un niveau de dureté équivalent à 9H sur l’échelle de Mohs, ce qui doit limiter l’apparition de rayures au quotidien. Cette protection bénéficie d’une garantie réparation pouvant atteindre 255 €, sous réserve de respecter certaines conditions. Titan LiquidGuard sera disponible à partir de février 2026 pour 29,99 € et devrait être compatible aussi bien avec les smartphones Android qu’avec les iPhone.

En parallèle, Belkin introduit un nouveau programme baptisé Wear & Tear, destiné à prolonger la durée de vie des protections d’écran. En complément de la garantie classique, ce service permettra de remplacer une protection usée ou endommagée directement via le site de la marque. Le remplacement sera gratuit, mais des frais fixes de gestion et d’envoi de 9,99 € resteront à la charge de l’utilisateur. Le programme sera d’abord lancé en Australie, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis, avant une extension à d’autres marchés.

Enfin, Belkin s’associe à Screen Skinz pour proposer une option de personnalisation inédite. Les utilisateurs pourront choisir ou créer un visuel qui sera gravé sur la protection d’écran. La technologie employée garantit que le motif reste invisible lorsque l’écran est allumé, et n’apparaît que lorsque celui-ci est éteint. Le lancement de ce service est prévu courant janvier aux États-Unis.

