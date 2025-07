Plus rapide qu’une voiture ? La Bo Turbo défie la Tesla Model 3

© Pexels

Bo Turbo, la trottinette qui bouscule les standards automobiles

Présentée lors de la Speed Week de Bonneville aux États-Unis, la Bo Turbo vient à s’imposer comme la trottinette la plus rapide jamais commercialisée. L’objectif est de rivaliser, voire surpasser, les performances dignes des meilleures voitures électriques, comme la Tesla Model 3.

Derrière ce concentré de technologie se trouvent d’anciens ingénieurs de Formule 1, passés notamment par les prestigieuses équipes de l’écurie Williams.

Quelles sont les spécificités techniques de cette nouvelle trottinette ?

Avec une vitesse dépassant les 160 km/h et une autonomie impressionnante de 240 kilomètres, la Bo Turbo défie les standards établis. Sa structure en métal s’allie à une double motorisation surpuissante délivrant 24 000 watts. Sa batterie massive de 1 800 Wh assure une endurance hors pair. L’aérodynamisme n’est pas en reste, avec des prises d’air spécifiques inspirées de la F1, permettant un refroidissement optimal même à très haute vitesse.

Bo ne se contente pas d’une démonstration technique. La société prévoit de rendre ce modèle accessible au grand public, du moins à ceux qui en ont les moyens. Son PDG, Oscar Morgan, a confirmé qu’un premier acheteur espagnol a déjà validé sa commande. La commercialisation officielle est prévue pour 2026, à l’occasion du Grand Prix d’Espagne de Formule 1, pour un tarif avoisinant les 29 500 dollars.

Par ailleurs, Bo s’adresse également à un public plus large avec un modèle bien plus sage, la Model-M. Limitée à 25 km/h pour respecter la réglementation européenne, cette version offre jusqu’à 60 kilomètres d’autonomie et est affichée à un prix beaucoup plus accessible de 1 399 euros.

Source : Presse Citron