Plus spacieux et toujours électrique : découvrez le Model Y 7 places

Le Tesla Model Y en version 7 places est enfin disponible en France. Les premières livraisons sont prévues au deuxième trimestre 2026.

Tesla Model Y Grande Autonomie : cap sur 7 places et 629 km d’autonomie

Tesla enrichit l’offre de son SUV électrique Model Y en France avec une nouvelle configuration 7 places, disponible uniquement sur la version Grande Autonomie Transmission Intégrale. Cette évolution vise à séduire les familles souhaitant passer à l’électrique sans compromettre l’espace à bord.

Le Model Y conserve son design extérieur, mais se transforme désormais en un véhicule plus polyvalent, proche des monospaces électriques. La troisième rangée accueille deux sièges orientés vers l’avant, entièrement rabattables pour libérer le volume de chargement lorsque moins de passagers sont présents. L’accès est facilité grâce à un bouton sur les sièges de la deuxième rangée, qui les fait coulisser et basculer d’un geste simple.

Côté coffre, le SUV propose jusqu’à 2 040 litres de volume. Avec les sept sièges déployés, 363 litres restent disponibles derrière la troisième rangée, suffisant pour deux valises cabine. Une fois les sièges arrière rabattus, la capacité passe à 753 litres, permettant de transporter des poussettes, des trottinettes ou des bagages pour un week-end. Le coffre avant complète l’espace de rangement pour les sacs et les équipements supplémentaires.

L’autonomie varie selon les jantes choisies : 600 km WLTP avec des jantes de 20 pouces et jusqu’à 629 km avec des jantes de 19 pouces.

Un équipement fidèle à l’ADN Tesla

Malgré l’ajout de sièges, Tesla conserve un niveau d’équipement élevé. L’écran central de 16 pouces reste le cœur de l’interface, piloté par le logiciel maison. Les sièges avant sont chauffants et ventilés, avec une climatisation synchronisée automatiquement.

À l’arrière, un écran de 8 pouces permet aux passagers de gérer le divertissement, les jeux et certains réglages de confort. La connectivité Bluetooth autorise l’usage de casques individuels, pratique pour les familles. Les passagers du troisième rang disposent de ports USB-C dédiés et d’une garde au toit optimisée.

L’habitacle bénéficie également d’un vitrage acoustique intégral, de suspensions retravaillées et d’un système audio 15 haut-parleurs avec caisson de basses. Le toit panoramique en verre reste de série.

Proposé à 55 543 euros, le Model Y 7 places est déjà disponible à la commande en France. Les premières livraisons sont prévues au deuxième trimestre 2026.

