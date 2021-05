POCO M3 Pro 5G : déjà déballé avant sa sortie, on connait ses caractéristiques et son prix

Bien que le téléphone doive être présenté officiellement dans quelques heures, la chaîne YouTube ChinaMobileMag a déjà déballé l’appareil et laissé fuiter son prix et ses caractéristiques techniques.

Poco M3 Pro 5G – Crédit : ChinaMobileMag / YouTube

POCO avait récemment levé le voile sur le POCO M3, et c’est désormais à sa variante Pro d’être présentée. Grâce au leaker Ishan Agarwal, nous connaissions déjà une partie de sa fiche technique et son design, et ce dernier a bien été confirmé par la chaîne YouTube.

On sait à présent avec certitude que le POCO M3 Pro 5G sera propulsé par un processeur MediaTek Dimensity 700, qui sera épaulé par 4 ou 6 Go de RAM LPDDR4X, et 64 ou 128 Go de stockage UFS 2.2 extensible avec une carte Micro SD.

Le POCO M3 Pro 5G a droit à un taux de rafraichissement élevé

Contrairement au POCO M3 classique qui n’avait qu’un écran 60 Hz, l’écran FHD+ IPS de 6,5 pouces du POCO M3 Pro 5G est compatible avec un taux de rafraichissement de 90 Hz. Par conséquent, on s’attend à une autonomie moins bonne que sur la version classique, puisque la batterie a également été réduite à 5000 mAh. Cette dernière peut être rechargée en filaire à 18 W, mais on retrouvera un adaptateur secteur de 22,5W dans la boîte.

Côté photo, le smartphone disposera de trois capteurs au dos. Le principal de 48 MP sera accompagné par un capteur macro de 2 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. On peut regretter l’absence d’un capteur ultra grand-angle, qui aurait pourtant été plus utile que les deux autres capteurs. À l’avant, on retrouvera un capteur de 8 MP pour les selfies.

Enfin, on apprend sur la fiche technique que le POCO M3 Pro 5G prendra en charge le NFC et disposera d’un capteur d’empreintes digitales sur la tranche. On note également la présence d’une prise jack 3.5mm. Il devrait être commercialisé au prix de 179 euros pour la version 4 Go + 64 Go, et 199 euros pour la version 6 Go + 128 Go. Cependant, on imagine que ces prix pourraient être réduits pour les premiers exemplaires vendus.

Specifications from same source pic.twitter.com/CtnPhZYa1o — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) May 19, 2021

Source : Sudhanshu1414