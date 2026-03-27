Pourquoi Android 17 va faciliter la vie des utilisateurs de VPN

Certaines applications mobiles ne peuvent pas fonctionner lorsque votre VPN est actif. Google s’attaque enfin à ce problème en intégrant nativement le split tunneling dans Android 17.

La Beta 3 d’Android 17 introduit un outil très pratique pour les utilisateurs de VPN : le split tunneling. Avant de détailler cette fonctionnalité essentielle, un petit rappel s’impose. Un VPN chiffre l’ensemble de votre trafic internet et le fait transiter par un serveur distant, masquant ainsi votre adresse IP réelle. Or certaines applications (notamment bancaires) vérifient la localisation de votre IP et vous bloqueront l’accès si elle se trouve à l’étranger.

Vous ne pourrez pas non plus vous connecter à des services de streaming et à des plateformes IPTV dont les droits de diffusion sont limités à certains territoires. Le split tunneling vous évitera d’avoir à désactiver sans cesse votre VPN. Il permettra d’exclure certaines applications du tunnel chiffré, tout en maintenant la protection sur les autres. Un outil pratique proposé déjà par bon nombre de fournisseurs de réseaux privés virtuels.

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Le split tunneling des VPN va devenir natif sur Android 17

Sauf que cette fonctionnalité est parfois enfouie profondément dans les paramètres, incomplète, voire même instable. NordVPN reconnaît lui-même un problème récurrent : lorsqu’une application est exclue du VPN, l’appareil continue tout de même d’utiliser les serveurs DNS du fournisseur pour acheminer le trafic. Ce conflit peut empêcher certaines apps de déterminer correctement votre emplacement et de vous autoriser l’accès.

Rappelons également que tous les fournisseurs de VPN ne proposent pas le split tunneling à leurs utilisateurs. Pour toutes ces raisons, son intégration native dans Android 17 s’annonce salvatrice. Google introduira un écran de paramètres géré directement par le système, depuis lequel vous pourrez choisir facilement quelles applications doivent bypasser le VPN.

Notez toutefois que la fonctionnalité se cantonne pour le moment aux développeurs. Votre fournisseur de VPN devra ainsi mettre à jour son application pour que vous puissiez en profiter.