Privateer : la startup spécialisée dans le traitement des déchets spatiaux recrute

C’est en septembre dernier que Steve Wozniak annonce la création de son entreprise. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en un mois celle-ci commence déjà à prendre forme. L’objectif principal est annoncé : rapidement proposer une prise en charge des centaines de milliers de déchets spatiaux en orbite autour de la Terre. L’entreprise vient d’embaucher l’une des personnes qui dirigeront cet effort ambitieux, en nommant l’aérodynamicien Moriba Jah au poste de conseiller scientifique principal.

Vue d’artiste de déchets spatiaux en orbite – Crédit : wikimedia

Ainsi Wozniak a récemment déclaré : « Nous sommes très fiers qu’un scientifique et un humain du calibre de Moriba se joigne à l’équipe de Privateer. Sa connaissance de ce problème n’est dépassée que par son envie de le résoudre« . En effet, le moins que l’on puisse dire, c’est que Moriba Jah est un passionné en la matière. C’est un expert dans la gestion des déchets spatiaux, très engagé dans son domaine. Il fait également partie de ceux qui exhortent l’humanité à faire quelque chose à ce sujet, et ce depuis longtemps.

Privateer : l’entreprise du co-fondateur d’Apple veut lutter contre la pollution spatiale

« Mon travail a été fortement impliqué dans la recherche scientifique et technologique axée sur la sûreté, la sécurité et la durabilité de l’exploitation de notre orbite« , a déclaré Jah dans le même communiqué. Pour le scientifique, il est important de laisser aux générations futures un « ciel » aussi propre que possible. Il ajoute ainsi : « Je réponds à un appel à l’action en rappelant à l’humanité son contrat intergénérationnel […] et que l‘action est meilleure lorsqu’elle naît de la compassion«

Jah a précédemment travaillé comme navigateur de vaisseau spatial au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. Il a travaillé sur un certain nombre de projets d’exploration sur Mars, notamment la mission Mars Reconnaissance Orbiter ainsi que sur le Mars Exploration Rovers, qui a envoyé Spirit et Opportunity sur la planete rouge. Privateer prévoit de lancer son premier satellite, un minuscule cubesat hérissé de 42 capteurs, en février et son second deux mois plus tard, selon TechCrunch. Une autre entreprise, Astroscale, prévoit également de nettoyer l’orbite terrestre de ses déchets dans un futur proche.

Source : space.com