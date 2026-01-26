Proton Mail Plus à 1 € le premier mois : protégez votre vie privée et boostez votre productivité à moindre coût !

Proton Mail propose une promotion alléchante en ce début d’année. Sa formule Mail Plus voit son prix chuter de 80 % le premier mois, passant de 4,99 € à seulement 1 €. Cette messagerie sécurisée garantit la confidentialité de vos échanges tout en donnant accès à une panoplie d’outils bien pensés pour renforcer votre productivité.

Découvrez Proton Mail Plus pour 1€/mois

Vous en avez assez que Gmail, Yahoo et Outlook et consorts siphonnent vos données ? Comme plus de 100 millions de personnes, protégez la confidentialité de vos communications en optant pour Proton Mail. Ce service de messagerie électronique est une véritable référence en matière de sécurité en ligne et de respect de la vie privée. Basé en Suisse, où la législation sur la protection des données personnelles figure parmi les plus strictes au monde, Proton assure un chiffrement de bout en bout de vos messages. Autrement dit, seuls votre destinataire et vous-même peuvent y accéder.

Disponible sur Android, iOS, Windows, Mac, Linux et Web, cette messagerie est un véritable bouclier contre l’espionnage numérique. Vos e-mails sont préservés des traqueurs qui révèlent aux expéditeurs et aux annonceurs ce que vous lisez et sur quoi vous cliquez. Dénué de publicités, Proton Mail vous donne en outre accès gratuitement à plusieurs outils pratiques (calendrier, VPN, gestionnaire de mots de passe, wallet, 5 Go de stockage cloud).

Proton Mail Plus : une messagerie sécurisée et une flopée de fonctionnalités

Et si vous souhaitez obtenir davantage de fonctionnalités, vous pouvez opter pour l’abonnement Mail Plus qui est actuellement à prix cassé : 1 € le premier mois au lieu de 4,99 € soit une énorme ristourne de 80 %. En plus des protections renforcées communes à toutes les formules, vous disposerez de :

15 Go d’espace de stockage sécurisé

Outil de surveillance du Dark Web

10 adresses e-mail supplémentaires pour mieux vous organiser

Nombre illimité de dossiers et de labels

10 alias “hide-my-email” pour protéger votre identité

Nom de domaine personnalisé pour votre messagerie

Assistance prioritaire

Nombre illimité de messages par jour

Jusqu’à 25 calendriers personnels

Nous vous recommandons de craquer pour cette messagerie qui renforce votre confidentialité en ligne tout en vous aidant à être plus efficace au quotidien. Avec une telle promotion (qui se termine le 31 mars), il serait d’ailleurs dommage de s’en priver. Si vous êtes convaincu à l’issue du premier mois, vous pouvez opter pour la souscription annuelle à Mail Plus qui profite aussi actuellement d’une réduction (3€/mois au lieu de 4,99€).

Il existe aussi des formules plus onéreuses qui vous donneront accès à davantage de stockage cloud, un VPN plus performant, des alias, des adresses e-mail supplémentaires et d’autres améliorations appréciables.

Découvrez Proton Mail Plus pour 1€/mois

Les applications open source de Proton Mail sont soumises régulièrement à des audits indépendants réalisés par des experts de la cybersécurité. Un gage de transparence et de fiabilité. Si vous craignez une transition douloureuse, sachez que Proton Mail dispose d’un outil d’importation efficace. Ce dernier rapatrie et chiffre tous les dossiers et messages émanant de votre boîte Gmail, Yahoo et Outlook.