PS Plus : ce chef d’œuvre quitte bientôt le catalogue, dépêchez-vous d’y jouer

Dans quelques semaine, GTA 5 sera retiré du catalogue du PS Plus Extra et Premium. Le jeu pliera bagage le 17 novembre, soit deux jours avant le lancement de GTA 6, son successeur si attendu. Il vous reste donc un bon mois pour y (re)jouer.

© Sony

Alors que la sortie de GTA 6 se rapproche à grands pas, quoi de mieux que de (re)faire GTA 5 pour se mettre dans l’ambiance ? Si vous êtes abonné au PS Plus Extra ou Premium, vous pouvez lancer le jeu sans frais supplémentaires pendant encore quelques jours avant qu’il ne soit trop tard. Les utilisateurs ont reçu une notification les informant que le titre serait retiré du catalogue le 17 novembre prochain.

PS Plus : GTA 5 quitte le catalogue juste avant la sortie de GTA 6

“Si vous comptez les jours jusqu’à l’arrivée de Grand Theft Auto VI sur PS5 le 19 novembre, pourquoi ne pas faire un tour à Los Santos en attendant ?” suggère Sony qui confirme le retrait du titre du PS Plus Extra et Premium. “Alors, que vous n’ayez pas encore découvert l’histoire de Franklin, Michael et Trevor, ou que vous souhaitiez la redécouvrir avant que ne commence l’histoire de Jason et Lucia à Vice City, c’est le moment idéal”, ajoute le constructeur.

Ce timing n’a rien d’anodin. Sony et Rockstar, qui ont noué un partenariat commercial, cherchent à inciter les abonnés à s’offrir le nouveau jeu. L’annonce inclut d’ailleurs un lien redirigeant vers la page de précommande de GTA 6. Comme l’observe le site spécialisé Push Square, il y a de fortes chances que GTA 5 fasse son retour dans le catalogue. Comme Red Dead Redemption 2, le jeu a déjà été ajouté au PS Plus à plusieurs reprises par le passé, avant d’être retiré.

D’autres ajouts ponctuels pourraient ainsi être prévus à l’avenir. De son côté, le Xbox Game Pass a lui aussi accueilli GTA 5 à plusieurs reprises au fil des années, pour des périodes limitées. Le jeu n’est toutefois plus disponible dans le catalogue actuellement.