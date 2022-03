Tuto PS4 : comment faire un backup de ses sauvegardes ?

PS4 © Unsplash

Que vous changiez de console ou que vous souhaitiez mettre à l’abri vos sauvegardes pour ne pas risque de perdre les progressions de vos jeux, il faut en passer par un backup externe de vos données.

Il existe deux solutions principales. La première est payante, il vous faudra bénéficier d’un abonnement au PlayStation Plus et donc d’une connexion Internet. Outre le fait de mettre à l’abri vos sauvegardes, l’abonnement au PlayStation Plus (qui coûte 59,99 € par an) vous donne aussi droit à des jeux offerts tous les mois (voir les abonnements sur Amazon). Avantage de cette solution, elle garantit une sécurité maximale pour vos données qui seront à l’abri sur les serveurs de Sony.

Mais il existe également une deuxième solution qui consiste à passer par un périphérique de stockage externe. Cette solution est totalement gratuite, en dehors du coût du périphérique.

Faire un backup de ses sauvegardes PS4 avec le PlayStation Plus

Depuis le menu de la console, rendez-vous dans :

Paramètres Puis dans Gestion des données d’application sauvegardées Ensuite, choisissez Données sauvegardées sur le stockage système Enfin, activez l’option Téléchargement en amont sur le stockage en ligne. Oui, c’est bien ce que cette traduction hasardeuse veut dire : sauvegarde en ligne de vos sauvegardes de jeux.

Une fois cette option initiée, vous pourrez envoyer vos sauvegardes dans le Cloud de PlayStation.

Faire un backup de ses sauvegardes PS4 sur un périphérique USB

L’autre solution si vous ne souhaitez pas investir dans un abonnement un peu coûteux est de faire une sauvegarde locale sur une clé USB ou un disque dur externe.

Pour sauvegarder vos données, vous avez donc besoin d’un lecteur USB formaté en FAT32 ou exFAT disposant au minimum du double d’espace du fichier de sauvegarde de la PS4. Si vous ne possédez pas assez d’espace pour tout sauvegarder sur votre disque, vous pouvez choisir de ne pas sauvegarder les données d’application.

Attention en revanche, car il est important de synchroniser vos Trophées au préalable, car ils ne font pas partie des données sauvegardées (acédez aux Trophées, appuyez sur la touche OPTIONS, puis sélectionnez Synchroniser avec PlayStation Network).

Connectez le lecteur USB à votre console PS4.

Sélectionnez Paramètres > Système > Sauvegarder et restaurer.

Sélectionnez Sauvegarder.

Confirmez les données que vous voulez sauvegarder.

Personnalisez le nom du fichier de sauvegarde, puis sélectionnez Sauvegarder.

Déconnectez le lecteur USB et le tour est joué !

Vous pourrez alors initier la sauvegarde des sauvegardes contenues sur votre PS4.

