PS4 : la mise à jour 8.00 ajoute une notification de confidentialité qui fait paniquer les joueurs

Comme indiqué sur le blog PlayStation, cette mise à jour comprend un certain nombre de modifications du système de groupe, de la messagerie, de nouveaux avatars, des contrôles parentaux mis à jour et la suppression de la possibilité de créer des événements.

Cependant, la mise à jour n’apporte pas que de bonnes nouvelles pour les joueurs. Après la mise à jour, de nombreuses personnes se sont plaints de codes d’erreur, WS 44369-6 ou WS 36770-3. En effet, des utilisateurs ont rapporté qu’ils n’étaient plus capables de voir leurs listes d’amis ni de créer des groupes. Il est tout à fait possible que la mise à jour ait été effectuée avant que les serveurs de Sony n’effectuent la mise à jour nécessaire, ce qui a pu engendrer ces erreurs. Récemment, Sony avait déclarer offrir $50,000 pour toute faille critique découverte sur la PS4.

Mais ce n’est pas tout. Beaucoup ont commencé à se plaindre sur les réseaux sociaux lorsqu’ils ont découvert une nouvelle notification qui alerte les joueurs qui se joignent aux groupes que leurs conversations peuvent être enregistrées.

PS4 : un jailbreak semble de plus en plus improbable

Sony n’a pas tardé à réagir à la polémique

Dans une mise à jour publiée sur le blog PlayStation, Sony a affirmé que le message était lié à une future fonction PS5 qui permettra aux utilisateurs d’enregistrer leurs discussions vocales.

Sony a officiellement déclaré que « suite à cette mise à jour, les utilisateurs reçoivent une notification sur la sécurité des groupes et sur le fait que les conversations dans les groupes peuvent être enregistrées. L’enregistrement des conversations pour la modération est une fonctionnalité qui sera disponible sur PS5 lors de son lancement, et qui permettra aux utilisateurs d’enregistrer leurs conversations sur PS5 et de les soumettre à la modération. La fenêtre contextuelle que vous voyez actuellement sur PS4 vous informe que lorsque vous participez à un chat avec un utilisateur PS5 (après le lancement), il peut soumettre ces enregistrements à la modération depuis sa console PS5. »

Pour l’instant, PlayStation affirme que l’entreprise n’enregistre pas les conversations des groupes, même si la notification apparaît. Suite à la mise à jour PS4 8.00, les utilisateurs ne peuvent plus créer d’événements ou accéder aux événements existants créés par d’autres utilisateurs. Elle supprime également la possibilité de créer des communautés privées, bien que les communautés privées existantes soient toujours accessibles. Sony continuera de mettre la PlayStation 4 à jour régulièrement, pendant encore quelques années.

