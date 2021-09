PS5 : grosse mise à jour demain avec l’Audio 3D sur la TV, l’ouverture du port SSD M.2…

C’est la seconde mise à jour majeure de la PS5 depuis sa sortie le 19 novembre 2020. Elle sera déployée dès demain, 15 septembre. Sony n’a pas indiqué l’heure de disponibilité. Sans doute sera-t-elle disponible progressivement. Elle pourra être installée aussi bien sur la première que sur la seconde génération, la nouvelle PS5 étant celle qui chauffe le moins, comme nous avons pu le révéler avec Igor’s Lab.

PS5 : le port SSD M.2 est utilisable

La première nouveauté de cette mise à jour est bien entendu l’ouverture du port SSD M.2. Il sera enfin possible d’étendre l’espace de stockage de la PS5 en interne. Néanmoins, les SSD M.2 restent onéreux, surtout ceux qui peuvent être compatibles avec la PS5. Nous vous donnons tous les détails sur les SSD M.2 et la PS5 dans notre article dédié. Nous testerons bien évidemment cette fonction. Pour faire baisser la facture, il peut être intéressant d’opter pour un support externe (SSD de préférence) et fonctionner avec un système de sauvegarde de ses jeux et même y lancer ses jeux PS4. Une solution viable et surtout moins coûteuse que le SSD M.2.

L’Audio 3D est disponible directement sur votre TV

La seconde partie importante de cette mise à jour est la prise en charge de l’audio 3D par les haut-parleurs du téléviseurs. Cette technologie audio 3D est une nouveauté de la PS5. Un système de virtualisation du son permettant de simuler une bulle sonore autour de l’utilisateur. Jusqu’alors, elle n’était disponible que via un casque ou des écouteurs. Sony apporte aujourd’hui sa compatibilité directe avec les haut-parleurs des téléviseurs.

Sony avance que l’audio 3D « transforme l’audio du canal standard des haut-parleurs du téléviseur en un son à trois dimensions, ce qui renforce la sensation d’immersion dans les jeux ». Précisons qu’elle sera désactivée par défaut, il faudra la cocher dans le menu son. Une étape de calibration est ensuite proposée. En utilisant le micro intégré à la Dualsense, la PS5 va pouvoir analyser l’acoustique de la pièce pour appliquer le réglage optimal.

Petite fioriture supplémentaire, les possesseurs de casques Pulse 3D de Sony ont désormais accès à un égaliseur dans le menu Contrôle du son.

Outre ces ajouts, Sony a aussi revu certains aspects de l’interface de la PS5. On relève notamment la possibilité d’agencer les raccourcis du centre de contrôle en en ajoutant ou en en cachant. De quoi libérer son regard à chaque pression de la touche « PS ». Il est aussi possible de chatter directement depuis ce menu. Autre modification, si les versions PS4 et PS5 d’un jeu sont installées sur la console, elles apparaissent distinctement dans le carrousel des jeux.

