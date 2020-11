PS5 : La création de skins pour customiser la console serait trop compliquée

Les skins PlayStation 5 proposés par la société Dbrand ont été retirés de la vente, à cause du design de la console qui ne serait pas adapté et compliquerait sa customisation.

La PS5, durant son démontage en vidéo, a semblé relativement facile à démonter. Les panneaux latéraux blancs, en particulier, semblent facilement détachables, permettant à priori de les remplacer sans difficulté. Cependant, à l’heure actuelle, la seule couleur disponible pour la PS5 est le blanc. D’autre part, aucun panneau latéral de remplacement officiel n’est encore disponible. Il n’est donc officiellement pas encore possible de customiser la console. Une situation habituelle, puisque les consoles sont en générales personnalisées à l’aide de skins, produits par des sociétés tierces, qui s’appliquent directement sur les consoles. Malheureusement, il semble que le design de la PS5 soit un obstacle à cette pratique. Sa construction particulière causerait des difficultés aux sociétés spécialisées dans ce domaine. C’est le cas notamment du fabricant de skins Dbrand.

Le skin créé par Dbrand ne peut pas couvrir toute la console. Crédits : Reddit/Dbrand

Le design de la Playstation 5 est relativement clivant. Certains adorent, d’autres détestent. Certains auraient préféré une dominante noire, d’autres sont séduits par son mélange clair-obscur. Quoi qu’il en soit, Sony a laissé planer le doute sur des possibilités de personnalisation poussées de la console. Le constructeur n’a pas communiqué officiellement sur le sujet, et la console semble pensée pour proposer un certain niveau de customisation. Beaucoup de joueurs se sont montrés intéressés par cette possibilité, puisque Sony a confirmé que seul le modèle de base blanc et noir serait disponible à la sortie. Et celui-ci, comme évoqué, ne plait pas à tout le monde.

Customisation de la PS5 : une forme trop compliquée à épouser pour un skin ?

En attendant une confirmation ou un démenti à ce sujet, certains consommateurs ont opté pour les skins. Malheureusement, il semble que cette solution soit d’ores et déjà compromise. En effet, l’entreprise Dbrand, spécialisée dans la fabrication de ces skins, a été forcée d’annuler toutes les commandes de skins pour PS5. Le constructeur a dû rembourser tous ses clients, et a mentionné qu’il est très difficile de mettre au point des skins de qualité pour la PlayStation 5 en raison de son design. Ses courbes particulières et les angles biseautés du lecteur Blu-Ray notamment, seraient un casse-tête à élucider.

La marque précise sur Reddit que c’est l’application du skin qui serait compliquée. Dbrand ajoute qu’elle n’a aucune envie de devoir faire face au mécontentement de ses clients. Si l’entreprise précise qu’il serait possible de créer un skin facile à appliquer, cela se ferait au détriment de l’esthétique, puisque la console ne pourrait dans ce cas pas être totalement recouverte, et laisserait toujours apparaitre l’intérieur des panneaux latéraux dans leur blanc originel. L’application du skin laisserait encore apparaître la couleur blanche de base, et le constructeur, insatisfait par ce rendu, a décidé d’abandonner le projet. Les utilisateurs de Reddit ont d’ailleurs massivement félicité le constructeur, louant cette politique de qualité plutôt que d’accepter de sortir un produit de piètre qualité. Le rendu montré dans les photos n’était pourtant pas si mauvais à première vue.

Les angles du lecteur Blu-Ray sont très compliqués à épouser. Crédits : Reddit/Dbrand

