PS5 Pro : malgré la polémique, le lecteur de disque est déjà en rupture de stock chez Amazon US

L’annonce de la PS5 Pro a fait grand bruit. Pour de nombreux joueurs, la nouvelle console est beaucoup trop chère malgré les améliorations graphiques qu’elle proposera. D’autant que pour 799,99 euros, vous obtiendrez seulement une machine dénuée de lecteur de disque. Pour en obtenir un, les personnes adeptes des jeux au format physique devront dépenser 120 euros supplémentaires.

Alors que les précommandes de la PS5 Pro ouvriront le 26 septembre prochain, les achats de lecteurs de disque ont explosé chez les différents détaillants. Outre-Atlantique, Walmart révèle notamment que plus d’un millier de lecteurs ont été vendus depuis hier. A l’heure de la rédaction de cet article, on en trouve même plus de 200 dans les paniers des clients. Le lecteur de disque est également victime de son succès chez Amazon US où il est tout bonnement en rupture de stock.

PS5 Pro : le lecteur de disque se vend comme des petits pains, les scalpers déjà à l’œuvre ?

Cette augmentation subite des ventes nous laisse toutefois songeur. Les personnes qui comptent acheter une PS5 Pro sont-elles prévoyantes au point d’acheter déjà un lecteur de disque ? Craignent-elles que les scalpers, qui avaient provoqué de nombreuses ruptures de stock de PS5, achètent massivement des lecteurs pour les revendre ensuite au prix fort ? Il est d’ailleurs possible que les spéculateurs soient déjà à l’œuvre ici, vidant les stocks avant même l’ouverture des précommandes de la nouvelle console.

Pour le moment, on peut toujours trouver le lecteur de disque au prix conseillé en France, notamment chez Boulanger, Carrefour et Cdiscount. Il est aussi possible de passer par le PlayStation Direct qui propose aussi depuis peu des PS5 reconditionnées à moindre coût. En cas de rupture de stock totale, il faudra farfouiller sur les sites comme eBay pour vérifier si des lecteurs sont revendus à prix d’or. Le cas échéant, on aura la confirmation que les scalpers ont préparé leur coup dès maintenant.

Pour tout savoir sur la nouvelle machine de Sony, n’hésitez pas à parcourir notre dossier dédié à la PS5 Pro.