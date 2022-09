PS5 : Sony préparerait un modèle unique pour régler les problèmes d’approvisionnement

PS5 (image libre de droits)

Sony se préparerait pour une autre refonte majeure de la Playstation 5. La firme japonaise voudrait la proposer avec un lecteur de disque amovible. La nouvelle provient de Gaming Insider, un nouveau journal en ligne dirigé par Tom Henderson, l’homme qui a partagé les leaks sur GTA 6.

Vers un seul modèle de PS5 avec lecteur de disque externe

Tom Henderson explique que Sony envisage une sortie de ce nouveau modèle en septembre 2023, avec un disque externe vendu en supplément. Sony envisagerait donc finalement d’éliminer progressivement son approche à deux modèles, qui consiste à vendre une version avec lecteur de disque et une autre, entièrement numérique. Une démarche qui devrait aider l’entreprise à réduire ses problèmes de production.

En effet, face à une forte demande, Sony connaît actuellement une grave pénurie de PlayStation 5. Et ce, même si la société a promis que les problèmes de réapprovisionnement seraient bientôt résolus. L’inflation qui sévit en Europe a déjà contraint Sony à augmenter les prix de sa console sur certains marchés, France compris, sans toutefois résoudre les problèmes de disponibilité. Une version mise à jour avec un accessoire de disque optique pourrait bien accélérer la production dans les trimestres à venir et résoudre le dilemme du partage de disque pour les joueurs qui ont acheté la version entièrement numérique de la PlayStation 5.

Selon le rapport Gaming Insider, ce modèle serait identique en termes de design aux consoles vendues actuellement. Seule différence donc, un lecteur de disque amovible qui pourra être connecté via un câble USB-C. Sony vendrait ce lecteur de disque séparément ou en bundle avec la console. Pour rappel, Sony a discrètement commencé à vendre une version modifiée de la PlayStation l’année dernière, dotée d’une carte mère plus petite, d’un boîtier SSD modifié et, surtout, d’un matériel thermique plus efficace.

À ce jour, on ne sait pas quels changements Sony prévoit pour la conception de cette console. Sera-t-elle plus mince que l’actuelle ? Le lecteur de disque sera-t-il compatible avec la Digital Edition ? Certaines questions restent en suspens. Nous verrons bien.

